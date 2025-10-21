Βελτίωση παρουσίασε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας, αλλά παραμένει κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Το 2023, η Ελλάδα σημείωσε άνοδο στο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το οποίο ανήλθε σε 26.400 μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 38.100 PPS, ενώ η απόσταση από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης παραμένει μεγάλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Λουξεμβούργο, που για ακόμη μία χρονιά κατέκτησε την κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης με 93.600 PPS, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως η πλουσιότερη χώρα της ΕΕ.

Στην κορυφή της κατάταξης της Eurostat βρέθηκαν δύο ιρλανδικές περιοχές: το Δουβλίνο με 139.500 PPS και η Νοτιοδυτική Ιρλανδία με 137.300 PPS. Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις οφείλονται στην παρουσία μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας και φαρμακοβιομηχανίας, που έχουν εγκατασταθεί στην Ιρλανδία λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η γερμανική πόλη Βόλφσμπουργκ (Wolfsburg), με 136.500 PPS (στοιχεία 2022), έδρα της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen, ενώ το Παρίσι καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με 126.900 PPS.

Από την άλλη πλευρά, στις τελευταίες θέσεις της λίστας συναντά κανείς περιοχές που αγωνίζονται ακόμη για να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο. Η Μαγιότ, υπερπόντια γαλλική περιοχή στον Ινδικό Ωκεανό, καταγράφει μόλις 10.500 PPS, ενώ οι βουλγαρικές περιοχές Χάσκοβο και Σιλίστρα σημειώνουν 11.000 και 11.100 PPS αντίστοιχα. Πολλές ακόμη περιοχές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, καθώς και μία της Ουγγαρίας, εμφανίζουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από 15.000 PPS, δείχνοντας τις βαθιές διαφορές ανάπτυξης που εξακολουθούν να χωρίζουν την Ευρώπη σε «δύο ταχύτητες».

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα

Η Ελλάδα, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, παρουσίασε βελτίωση. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της αυξήθηκε από 24.100 PPS το 2022 σε 26.400 PPS το 2023, καταγράφοντας μια ομαλή αλλά σταθερή ανοδική πορεία. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην άνοδο του τουρισμού, στη βελτίωση των εξαγωγών και στις επενδύσεις που ενισχύθηκαν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα εξακολουθεί να απέχει περίπου 30% από τον μέσο όρο της ΕΕ, διατηρώντας τη θέση της στη μεσαία προς χαμηλή κατηγορία των κρατών-μελών.

Σε εθνικό επίπεδο, η Αττική παραμένει η ισχυρότερη οικονομικά περιφέρεια της Ελλάδας, με 36.700 PPS. Ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών, ειδικότερα, ξεχωρίζει με 47.400 PPS, αποτελώντας το πραγματικό οικονομικό επίκεντρο της χώρας. Στις νησιωτικές περιοχές, το Νότιο Αιγαίο κατέγραψε 26.600 PPS, ξεπερνώντας την Κρήτη (22.500 PPS) και τα Ιόνια Νησιά (23.300 PPS), κυρίως χάρη στην ενίσχυση του τουρισμού. Στον αντίποδα, οι φτωχότερες περιφέρειες εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα, με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να καταγράφει 17.100 PPS και την Ήπειρο 17.000 PPS. Η Ευρυτανία σημειώνει μόλις 14.000 PPS, τη χαμηλότερη επίδοση στη χώρα.