Το Dnews σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τον Νίκο Πορτοκάλογλου στο θέατρο Παλλάς, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2025.

Το Dnews δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τις δύο εμφανίσεις του Νίκου Πορτοκάλογλου ανάμεσα σε φίλους στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 3-5), τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 (στις 21:00).

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 12.12.2025 και ώρα 12.00.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως:

να κάνετε like στην σελίδα του Dnews στο Facebook

στο να κάνετε ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ σχόλιο με tag έναν φίλο σας στο σχετικό post του Διαγωνισμού, αναφέροντας και την ημέρα της εμφάνισης που σας ενδιαφέρει (15 ή 16/12)

στο σχετικό post του Διαγωνισμού, και την να κάνετε εγγραφή στο Newsletter του Dnews από το banner «Οι Ειδήσεις σε 2'» που εμφανίζεται σε όλες τις ενότητες του site

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο θέατρο Παλλάς



Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Ανάμεσα», ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζει δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Παλλάς, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.



Μαζί του, σε δύο ξεχωριστά βράδια γεμάτα συγκίνηση και μουσική, θα βρεθούν σπουδαίοι καλλιτέχνες και φίλοι του τραγουδοποιού, για να μοιραστούν τη σκηνή και να δημιουργήσουν ένα μοναδικό μουσικό γεγονός.

Οι συναυλίες «Ανάμεσα σε φίλους» σηματοδοτούν τη ζωντανή πρεμιέρα του νέου δίσκου, ο οποίος περιλαμβάνει καινούργιο, πρωτότυπο υλικό και συνεργασίες με αγαπημένους ερμηνευτές.



Παράλληλα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα παρουσιάσει τα πιο γνωστά τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του, σε ένα ταξίδι που ενώνει το παρελθόν με το παρόν της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Πρόκειται για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με σύγχρονη αισθητική, πλούσιες ενορχηστρώσεις και έντονο συναισθηματικό φορτίο, που αποτυπώνει την ώριμη δημιουργική φάση ενός από τους πιο αγαπητούς και σημαντικούς τραγουδοποιούς της χώρας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει μια μοναδική μουσική εμπειρία - μια συνάντηση «ανάμεσα» στο χθες και το σήμερα, ανάμεσα σε φωνές, ιστορίες και ήχους που μας ενώνουν.

Συμμετέχουν οι Φίλοι:



Γιάννης Κότσιρας

Μαρία Παπαγεωργίου

Νεφέλη Φασούλη

Βίκυ Καρατζόγλου

Μυρτώ Βασιλείου

String Demons

Ανδριάνα Αχιτζάνοβα

Λευτέρης Πορτοκάλογλου



Συντελεστές



Ανδριάνα Αχιτζάνοβα: τραγούδι, νέι

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης: μπάσο, φωνητικά

Κατερίνα Λιάκη: πλήκτρα

Σοφοκλής Γκέκας: τύμπανα

Ηλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά

Αλέξανδρος Ζουγανέλης: σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά

Βαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι, λαούτο

Κώστας Μιχαλός: ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα

Βασίλης Κατσαμπέλας: κρουστά

Άκης Πασχαλάκης: ηχοληψία p.a.

Αγαπητός Καταξάκης: ηχοληψία stage

Μελίνα Ζερβάκη: φωτισμοί

Οργάνωση παραγωγής: 360ο Entertainment