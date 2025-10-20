Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν την περιουσιακή τους εικόνα στο Ε9.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι σε όλη τη χώρα αναμένεται να δουν σημαντικές ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ του 2026, με τις εκπτώσεις να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 50%.

Κερδισμένοι θα είναι όσοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια για μείωση ή πλήρη απαλλαγή από τον φόρο.

Αντίθετα, αυξημένους λογαριασμούς θα αντιμετωπίσουν όσοι απέκτησαν ή θα αποκτήσουν ακίνητα μέσα στο 2025, καθώς και όσοι νομιμοποίησαν αυθαίρετα.

Το Dnews.gr «χαρτογραφεί» μέσα από έξι ερωτήσεις -απαντήσεις το τοπίο του ΕΝΦΙΑ όπως αυτό θα διαμορφωθεί το επόμενος έτος.

1. Ποιοι φορολογούμενοι θα δουν τη μεγαλύτερη μείωση στον ΕΝΦΙΑ του 2026;

Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αφορούν πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογουμένους που έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής, πλην των Νήσων). Ο φόρος τους θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως από το 2027, εφόσον η αξία της κατοικίας δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

2. Ποιοι θα πληρώσουν τελικά περισσότερο ΕΝΦΙΑ;

Αυξημένο φόρο θα καταβάλουν όσοι απέκτησαν ακίνητα εντός του 2025 μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι νομιμοποίησαν αυθαίρετα. Οι μεταβολές αυτές αυξάνουν τη συνολική αξία της περιουσίας τους, με αποτέλεσμα υψηλότερο ΕΝΦΙΑ ή και πρώτη φορά υποχρέωση πληρωμής φόρου.

3. Ποιες είναι οι επιπλέον εκπτώσεις για ασφαλισμένα ακίνητα;

Όσοι έχουν ασφαλίσει την κύρια κατοικία τους έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα) θα κερδίσουν πρόσθετη έκπτωση 10% έως 20% στον φόρο. Η έκπτωση αυτή προστίθεται σε τυχόν άλλες μειώσεις, όπως αυτή για μικρούς οικισμούς ή για χαμηλά εισοδήματα.

4. Πώς επηρεάζονται οι χαμηλόμισθοι και οι οικονομικά αδύναμοι;

Περίπου 900.000 φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα θα έχουν έκπτωση έως 50% ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι εκπτώσεις αυτές ισχύουν ανεξάρτητα από το αν κατοικούν σε μικρούς οικισμούς.

5. Πότε θα εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά και πώς θα πληρωθεί ο φόρος;

Τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα εκδοθούν στις αρχές Μαρτίου 2026 και ο φόρος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις. Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα ανέλθει στα 2,3 δισ. ευρώ, τα οποία θα επιμεριστούν σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

6. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι στο Ε9;

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν την περιουσιακή τους εικόνα στο Ε9. Συνιστάται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία κάθε ακινήτου (τετραγωνικά, δικαιώματα, χρήση κ.λπ.), ώστε να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε άδικες επιβαρύνσεις ή απώλεια εκπτώσεων.