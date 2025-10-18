Για την εξάμηνη ανανέωση του επιδόματος ενοικίου (επίδομα στέγασης), πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα ισχύος της προηγούμενης, δηλώνοντας έναν ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο που να καλύπτει τους επόμενους 6 μήνες.

Χωρίς επίδομα στέγασης θα μείνουν χιλιάδες ενοικιαστές εφόσον πέρασε το εξάμηνο και δεν ανανέωσαν την αίτηση τούς. Αυτό αφορά στους πολίτες των οποίων η αίτηση του επιδόματος εγκρίθηκε τον Απρίλιο 2025 και αυτή έχει ισχύ από την 1η Μαΐου του 2025 έως τις 31 Οκτωβρίου του 2025. Οι εν λόγω δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το επίδομα μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός προκειμένου να συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Νοεμβρίου.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου και οι δικαιούχοι θα λάβουν κανονικά τα χρήματα του επιδόματος στον τραπεζικό τους λογαριασμό και όχι μέσω προπληρωμένης κάρτας.

Για την εξάμηνη ανανέωση του επιδόματος ενοικίου (επίδομα στέγασης), πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα ισχύος της προηγούμενης, δηλώνοντας έναν ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο που να καλύπτει τους επόμενους 6 μήνες. Η ανανέωση της αίτησης είναι απαραίτητη γιατί το επίδομα δεν ανανεώνεται αυτόματα και πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση για το επόμενο εξάμηνο, εφόσον πληρούνται και πάλι τα κριτήρια.

Βήματα για την ανανέωση:

1. Ελέγξτε την προθεσμία:

Υποβάλετε νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα της τρέχουσας ισχύος του επιδόματος.

2. Επιβεβαιώστε το μισθωτήριο συμβόλαιο:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα έγκυρο και ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο που καλύπτει το επόμενο εξάμηνο. Αν όχι, θα χρειαστεί να κάνετε ανανέωση του μισθωτηρίου.

3. Υποβάλετε νέα αίτηση:

Μεταβείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και κάντε νέα αίτηση για το επίδομα στέγασης.

4. Επαναξιολόγηση:

Μετά την εξέταση των κριτηρίων, το νοικοκυριό μπορεί να λάβει το επίδομα για το επόμενο εξάμηνο εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Τα ποσά έχουν ως εξής:

Στα 70 ευρώ είναι το ποσό του μηνιαίου επιδόματος για έναν δικαιούχο.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ τον μήνα για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, η προσαύξηση είναι στα 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, η προσαύξηση είναι στα 70 ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.