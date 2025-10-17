Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, εκτιμώντας ότι η χώρα θα σημειώσει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2026.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, απηύθυνε μήνυμα για την ανάγκη περισσότερων διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρώπη, σε συνέντευξή του στο διεθνές πρακτορείο Reuters και τη δημοσιογράφο Karin Strohecker από την Ουάσιγκτον. Όπως τόνισε, η Ευρώπη χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας ώστε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. «Υπάρχει τεράστιο κόστος ευκαιρίας αν δεν το πράξουμε, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε απόφαση χάραξης πολιτικής στην Ένωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή τη συζήτηση αυτή, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε τη στήριξη της κυβέρνησης στην πρόταση εξαγοράς του ελληνικού Χρηματιστηρίου από τη Euronext, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία θα προσφέρει στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην ελληνική οικονομία πρόσβαση σε μια πολύ ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας. Αναφερόμενος γενικότερα στην ανάγκη για περαιτέρω συγχωνεύσεις και εξαγορές, σημείωσε ότι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες ελληνικές επιχειρήσεις που μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες, είτε μέσω εξαγορών στην Ευρώπη και διεθνώς είτε μέσα από την προσέλκυση επενδυτών από το εξωτερικό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τομέα των υποδομών.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι τα έργα του Ταμείου θα συνεχίσουν να παράγουν δευτερογενείς θετικές επιδράσεις για την οικονομία τα επόμενα χρόνια. Τόνισε ακόμη ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης, επισημαίνοντας πως «η μεγαλύτερη πρόκληση από εδώ και πέρα είναι πώς θα αυξήσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις».

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε, τέλος, την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, εκτιμώντας ότι η χώρα θα σημειώσει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, υπερβαίνοντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης.