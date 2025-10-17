Η Γκεοργκίεβα σημείωσε ότι η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί σε όλους τους τομείς, αλλά η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να δείχνει ανθεκτικότητα.

Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, πραγματοποίησε σήμερα στην Ουάσιγκτον ομιλία με τίτλο «Ανθεκτικότητα σε έναν κόσμο αβεβαιότητας», στο πλαίσιο των Ετήσιων Συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, αναφερόμενη στις προκλήσεις και στις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Η Γκεοργκίεβα σημείωσε ότι η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί σε όλους τους τομείς —τεχνολογία, γεωπολιτική, εμπόριο και κλίμα— αλλά η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να δείχνει ανθεκτικότητα. Επεσήμανε ότι, παρά την άνοδο των δασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, 188 από τα 191 κράτη-μέλη του ΔΝΤ έχουν αποφύγει την επιβολή αντίμετρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 72% του παγκόσμιου εμπορίου εξακολουθεί να πραγματοποιείται με όρους ευνοϊκότερου κράτους, γεγονός που δείχνει ότι το εμπόριο παραμένει σημαντικός κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης.

Αναφερόμενη στις οικονομικές προοπτικές, η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,2% το 2025 και στο 3,1% το 2026. Όπως εξήγησε, η ανθεκτικότητα αυτή οφείλεται αφενός στην προσαρμοστικότητα του ιδιωτικού τομέα, αφετέρου στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες ενισχύουν την παραγωγικότητα και υποστηρίζουν την ανάπτυξη. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η αισιοδοξία γύρω από την τεχνολογική πρόοδο πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρή εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και προσεκτική νομισματική πολιτική.

Η Γκεοργκίεβα παρουσίασε τρεις βασικές προτεραιότητες για τις κυβερνήσεις: δημοσιονομική εξυγίανση, ισορροπία στις εσωτερικές και εξωτερικές μακροοικονομικές σχέσεις και ενίσχυση της διαρθρωτικής ανάπτυξης. Όπως είπε, η ενίσχυση της ανάπτυξης απαιτεί μεταρρυθμίσεις που θα απελευθερώσουν τον ιδιωτικό τομέα, θα εμβαθύνουν την περιφερειακή ολοκλήρωση και θα προετοιμάσουν τις οικονομίες για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αναφέρθηκε επίσης στις ανισορροπίες του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, επισημαίνοντας ότι οι μικρότερες και περισσότερο εξωστρεφείς οικονομίες προσπαθούν να ενισχύσουν τη θέση τους μέσω συνεργασιών. Κάλεσε τα εμπορικά μπλοκ να μειώσουν τις εσωτερικές τριβές και να ενισχύσουν τη συνοχή τους, ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερη σταθερότητα και ανάπτυξη.

Η Γκεοργκίεβα παρουσίασε τα αποτελέσματα της δραστηριότητας του ΔΝΤ την τελευταία χρονιά, με 43 ενεργά προγράμματα συνολικού ύψους 37 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων σχεδόν 5 δισ. αφορούν χώρες χαμηλού εισοδήματος. Ανακοίνωσε ότι το Ταμείο συνεχίζει να εφαρμόζει αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, διατηρώντας σταθερές τις δαπάνες του σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα πριν από δύο δεκαετίες, παρά την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του έργου του.

Κάλεσε τα κράτη-μέλη να ολοκληρώσουν την επικύρωση της αύξησης κατά 50% των ποσοστώσεων και να ενισχύσουν τον Μηχανισμό Μείωσης της Φτώχειας και Ανάπτυξης (PRGT), ο οποίος βρίσκεται στο 43% του στόχου του. Ζήτησε, επίσης, τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανακούφισης από Καταστροφές (CCRT), το οποίο χρησιμοποιήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ώστε να μπορεί να στηρίξει χώρες που πλήττονται από φυσικές ή υγειονομικές κρίσεις.

Η ομιλία της επικεφαλής του ΔΝΤ ολοκληρώθηκε με αναφορά στις δυνατότητες που ανοίγει η τεχνητή νοημοσύνη, τόσο για τις οικονομίες όσο και για το ίδιο το ΔΝΤ, το οποίο εφαρμόζει εσωτερικά νέα ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παροχής γνώσης προς τα κράτη-μέλη.