Σύμφωνα με την έκθεση Regional Economic Outlook for Europe του Οκτωβρίου 2025, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στην Ουάσιγκτον, οι ρυθμοί ανάπτυξης για την ευρωζώνη προβλέπονται στο 1,2% για το 2025 και στο 1,1% για το 2026.

Η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά ασθενούς ανάκαμψης, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να προειδοποιεί για τους κινδύνους που ενέχει η καθυστέρηση των μεταρρυθμίσεων στην ανάπτυξη και τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση Regional Economic Outlook for Europe του Οκτωβρίου 2025, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στην Ουάσιγκτον από τον Alfred Kammer, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, την Oya Celasun, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, και τον Helge Berger, επίσης Αναπληρωτή Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος, οι ρυθμοί ανάπτυξης για την ευρωζώνη προβλέπονται στο 1,2% για το 2025 και στο 1,1% για το 2026. Η μικρή αναβάθμιση για το 2025 αποδίδεται σε προσωρινές επιδράσεις από τους δασμούς, ενώ στη συνέχεια η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας και της υποτονικής εγχώριας ζήτησης.

Το ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι, παρότι η Ευρώπη κατάφερε να διαχειριστεί σημαντικά οικονομικά σοκ, οι επιπτώσεις τους εξακολουθούν να βαραίνουν την προοπτική ανάπτυξης. Η ήπειρος έχει ουσιαστικά επιστρέψει σε έναν χαμηλό ρυθμό δυνητικής ανάπτυξης, καθώς η παραγωγικότητα παραμένει στάσιμη, οι επενδύσεις ανεπαρκείς και οι δημογραφικές πιέσεις αυξάνονται. Στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (CESEE), οι προβλέψεις είναι πιο θετικές —2,3% το 2025 και 2,7% το 2027—, αν και οι κίνδυνοι παραμένουν καθοδικοί εξαιτίας της γεωπολιτικής αστάθειας και της εμπορικής αβεβαιότητας.

Η έκθεση προβλέπει ταχύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών ενέργειας και της ενίσχυσης του ευρώ. Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός έχει φθάσει τον στόχο και εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί κοντά σε αυτόν μεσοπρόθεσμα, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υποχωρήσει από 3,4% το 2025 σε 2% έως το 2027. Στην περιοχή CESEE, η αποκλιμάκωση είναι πιο αργή, με τον στόχο να αναμένεται να επιτευχθεί γύρω στο 2027 λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου των μισθών.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το Ταμείο διαπιστώνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα «δίδυμο έλλειμμα» —χαμηλής ανάπτυξης και δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Οι ενδοευρωπαϊκοί εμπορικοί φραγμοί, η ανεπαρκής ενοποίηση των αγορών κεφαλαίου και οι περιορισμοί στη διασυνοριακή κινητικότητα της εργασίας εμποδίζουν την παραγωγικότητα. Παράλληλα, η γήρανση του πληθυσμού απειλεί να μειώσει το εργατικό δυναμικό σε περισσότερα από τα δύο τρίτα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2050.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η συνέχιση της πολιτικής αδράνειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη του δημόσιου χρέους της koi mo oΕυρώπης στο 130% του ΑΕΠ μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. Αντίθετα, η εφαρμογή ενός φιλόδοξου πακέτου μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με μετριοπαθή δημοσιονομική προσαρμογή θα μπορούσε να μειώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2040.

Η λύση, σύμφωνα με το Ταμείο, βρίσκεται σε μια τριπλή στρατηγική: σταθερές και ισορροπημένες μακροοικονομικές πολιτικές, ταχεία προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και στοχευμένες δημοσιονομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων προκλήσεων, όπως οι συντάξεις, η υγεία και η πράσινη μετάβαση. Η έκθεση εκτιμά ότι ένα συνεκτικό πακέτο εθνικών και ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά περίπου 9% μέσα σε μία δεκαετία.

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι», καταλήγει η έκθεση. «Η ανάπτυξη παραμένει χαμηλή και οι κίνδυνοι αυξάνονται. Όμως η ήπειρος έχει επιλογή: οι τολμηρές και αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να εξαλείψουν τα εμπόδια που την κρατούν πίσω. Οι πολιτικοί γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν — τώρα είναι η ώρα να το κάνουν».