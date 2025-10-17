Ο Πιερρακάκης συνάντησε τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικό στο περιθώριο της συνόδου του ΔΝΤ.

Στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του Σκοτ Μπέσεντ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές ανέλυσαν τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ, με έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε τον ρόλο της ελληνικής οικονομίας ως σταθερού επενδυτικού προορισμού και αναφέρθηκε στις δημοσιονομικές επιδόσεις και τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης.