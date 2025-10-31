Για τις επιχειρήσεις πανελλήνιας κυκλοφορίας προβλέπεται ελάχιστη επιχορήγηση 50.000 ευρώ.

H οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας, περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας, που θεσπίστηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ε/3730/2025 (ΦΕΚ Β’ 5537/16-10-2025), προβλέπει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης για τον έντυπο Τύπο της χώρας. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού έως 1.285.000 ευρώ για το 2025, υλοποιείται βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και αποσκοπεί στη διατήρηση της πολυφωνίας, του πλουραλισμού και της ποιότητας στην ενημέρωση.

Η ενίσχυση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν έντυπες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), καθώς και σε επιχειρήσεις περιφερειακού και τοπικού τύπου, εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο υπομητρώο του Μ.Ε.Τ. Προϋπόθεση αποτελεί η τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και η μη παραβίαση θεμελιωδών αρχών όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η αποφυγή κάθε μορφής διάκρισης. Δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση από τα προγράμματα ενίσχυσης Τύπου του 2023 ή εκδίδουν έντυπα στοιχηματικού περιεχομένου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 20 έως και τις 23 Οκτωβρίου 2025 στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε επιχείρησης. Για τη συμμετοχή απαιτούνται αίτηση υπαγωγής, πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, πρόσφατα στοιχεία από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ, υπεύθυνες δηλώσεις για σώρευση ενισχύσεων de minimis και για τα στοιχεία λογαριασμού IBAN, βεβαιώσεις Α.Π.Δ. για την περίοδο από 1/1/2024 έως 30/9/2025 και δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2024 με θετικά ακαθάριστα έσοδα.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία. Για τις επιχειρήσεις πανελλήνιας κυκλοφορίας προβλέπεται ελάχιστη επιχορήγηση 50.000 ευρώ. Αν η εφημερίδα είναι ημερήσια, προστίθενται 20.000 ευρώ, ενώ αν κυκλοφορεί με τον ίδιο τίτλο επί τουλάχιστον 15 έτη το 2025, το ποσό αυξάνεται επιπλέον κατά 30.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τον περιφερειακό και τοπικό τύπο, η βασική ενίσχυση είναι 5.000 ευρώ, με πρόσθετα 5.000 ευρώ για ημερήσια έκδοση και άλλα 5.000 ευρώ για τίτλους 15ετίας. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική χρηματοδότηση που μπορεί να λάβει μια «ενιαία επιχείρηση» δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ μέσα σε τριετία, σύμφωνα με τον κανονισμό 2023/2831.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μ.Ε., με γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 25 του ν. 5005/2022 ως προς τη συμμόρφωση με τις αρχές δεοντολογίας. Οι αποφάσεις υπαγωγής θα εκδοθούν και θα αναρτηθούν στο «Διαύγεια» έως τις 3 Νοεμβρίου 2025, έπειτα από έλεγχο σώρευσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων.

Η πληρωμή θα γίνεται απευθείας στους δικαιούχους μέσω της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με δυνατότητα επαλήθευσης όλων των στοιχείων.

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν ενίσχυση υποχρεούνται να τηρούν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία για διάστημα δέκα ετών από την ημερομηνία χορήγησης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων, ψευδών δηλώσεων ή υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων, η ενίσχυση επιστρέφεται εντόκως, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ισχύς του προγράμματος αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.