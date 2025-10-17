Οι ζημίες των δύο περιφερειακών τραπεζών, αν και περιορισμένες σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, προκαλούν ανησυχία για την ευρύτερη σταθερότητα του συστήματος.

Οι τραπεζικές μετοχές καταγράφουν σήμερα ισχυρές απώλειες στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ανησυχίες για επισφαλή δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αναστάτωση εντείνεται μετά τη δημοσιοποίηση ζημιών από τις αμερικανικές τράπεζες Zions Bancorp και Western Alliance Bancorp, γεγονός που αναζωπυρώνει τους φόβους για αδύναμες πιστωτικές πρακτικές και αυξανόμενους κινδύνους στον τραπεζικό τομέα.

Η ανησυχία μεταφέρεται ταχύτατα στις αγορές, όπου οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές ρευστοποιήσεις τραπεζικών τίτλων.

Στη Wall Street, οι μετοχές των μεγάλων τραπεζών κινούνται πτωτικά: η JPMorgan υποχωρεί κατά 1,5%, η Citi κατά 1,9% και η Bank of America κατά 2,9%. Οι περιφερειακές τράπεζες δέχονται ακόμη ισχυρότερη πίεση, με τη Zions Bancorporation να σημειώνει πτώση άνω του 13% και τη Western Alliance περισσότερο από 10%, ενώ το ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) χάνει πάνω από 6%.

Το κύμα ρευστοποιήσεων επεκτείνεται και στην Ευρώπη. Ο δείκτης Stoxx Banking Index διολισθαίνει σχεδόν 3%, καθώς η Sabadell υποχωρεί 8,9%, η Deutsche Bank 6,9% και η Barclays 5,4%. Αντίστοιχα, στην Ασία, οι απώλειες διαχέονται σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς ομίλους: η Mizuho Financial Group χάνει 4%, ενώ οι ασφαλιστικοί κολοσσοί Sompo Holdings και Tokio Marine καταγράφουν πτώση 4,7% και 3,5% αντίστοιχα.

Η αγορά βρίσκεται σε καθεστώς έντονης μεταβλητότητας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν εάν οι πρόσφατες αποκαλύψεις υποδεικνύουν μεμονωμένα περιστατικά ή αν προμηνύουν βαθύτερες αδυναμίες στη διαχείριση κινδύνου. Παρά την ένταση, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και δεν υπάρχουν ενδείξεις συστημικού κινδύνου.