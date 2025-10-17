Συνολικά, ο χρυσός καταγράφει εβδομαδιαία άνοδο περίπου 8,1%, τη μεγαλύτερη από την εποχή της κατάρρευσης της Lehman Brothers, που είχε πυροδοτήσει τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Ο χρυσός ξεπέρασε την Παρασκευή το ορόσημο των 4.300 δολαρίων ανά ουγγιά, καταγράφοντας την ισχυρότερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2008, καθώς η αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα και οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ώθησαν τους επενδυτές προς το πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,2% στα 4.335,87 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό στα 4.378,69 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 1% στα 4.348,90 δολάρια.

Η ισχυρή πορεία του χρυσού τροφοδοτείται από την ανησυχία για τις αμερικανικές περιφερειακές τράπεζες, τις εντάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και τις αυξανόμενες προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.

Οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι συνεχιζόμενες τραπεζικές ανησυχίες δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για τον χρυσό.

Το ασήμι υποχώρησε κατά 0,5% στα 53,96 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας αγγίξει προηγουμένως ιστορικό υψηλό στα 54,47 δολάρια, ενώ κατευθύνεται προς εβδομαδιαία άνοδο 7,3%. Παράλληλα, οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές οδήγησαν τα διεθνή χρηματιστήρια σε πτώση, ενισχύοντας τη στροφή των επενδυτών προς τα καταφύγια ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ εξέφρασε στήριξη για νέα μείωση επιτοκίων, με τις αγορές να προεξοφλούν περικοπή 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της 29-30 Οκτωβρίου και ακόμη μία τον Δεκέμβριο.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η Κίνα κατηγόρησε εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προκαλούν πανικό με τους περιορισμούς στα σπάνια μέταλλα, απορρίπτοντας ταυτόχρονα εκκλήσεις για άρση των εξαγωγικών ελέγχων.

Ο χρυσός, παραδοσιακός «ασφαλής λιμένας» απέναντι στην αβεβαιότητα και τον πληθωρισμό, έχει ενισχυθεί περισσότερο από 66% από την αρχή του έτους, εν μέσω εντάσεων, μειώσεων επιτοκίων, αγορών από κεντρικές τράπεζες και αυξημένων ροών στα ETFs. Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) σε χρυσό αποτελούν βασικό μοχλό ανόδου των τιμών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα αποθέματα του SPDR Gold Trust ανήλθαν την Πέμπτη στους 1.034,62 τόνους, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.