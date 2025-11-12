Το προηγούμενο ρεκόρ για το «It’s a Long Way to the Top» των AC/DC το κατείχαν 333 γκάιντες στη Βουλγαρία το 2012.

Εκατοντάδες γκάιντες έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ την Τετάρτη ερμηνεύοντας δυνατά το κλασικό κομμάτι των AC/DC «It’s a Long Way to the Top».

Το «Μεγάλο Πανηγύρι Γκάιντας της Μελβούρνης», όπως ονομάστηκε η μοναδική παράσταση, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ομοσπονδίας, εκεί που ήταν το σκηνικό των AC/DC, όταν έπαιξαν την επιτυχία τους το 1976 στο πίσω μέρος ενός φορτηγού που ταξίδευε αργά μέσα στην κίνηση του κέντρου της πόλης με μουσική να ακούγεται δυνατά από τα ηχεία.

Η Πλατεία Ομοσπονδίας βρίσκεται επίσης σε μικρή απόσταση από το Γήπεδο Κρίκετ της Μελβούρνης, όπου οι AC/DC έχουν προγραμματίσει την Τετάρτη να δώσουν την πρώτη τους συναυλία στην Αυστραλία μετά από μια δεκαετία. Ο 70χρονος κιθαρίστας Angus Young, είναι το μόνο μέλος του συγκροτήματος που έπαιξε σε εκείνο το φορτηγό το 1976 και εμφανίζεται και στην αυστραλιανή περιοδεία.

Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν την πλατεία για να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ και πολλοί από τους 374 μουσικούς έπρεπε να στριμωχτούν μέσα από το πλήθος για να φτάσουν στη σκηνή. Ο γηραιότερος ήταν 98 ετών, είπαν οι διοργανωτές.

Ανάμεσα στους μουσικούς ήταν οι Les Kenfield και Kevin Conlon, δύο από τα τρία μέλη των Rats of Tobruk Memorial Pipes and Drums που έπαιξαν με τους AC/DC στο φορτηγό πριν από 49 χρόνια.

«Δεν σου περνούσε από το μυαλό τότε, πόσο σπουδαίο ήτα όλο αυτό. Μέχρι σήμερα», δήλωσε ο Kenfield στο Australian Broadcasting Corp. «Τώρα είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα - ίσως το σπουδαιότερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου».

Έχοντας ανακηρυχθεί κάτοχοι παγκοσμίου ρεκόρ, οι μουσικοί συνέχισαν με τις γκάιντες και έπειτα από «παραγγελιά» έπαιξαν το «Happy Birthday» και μία δική τους ερμηνεία του «Amazing Grace» ανάμεσα σε ένα πλήθος που ζητωκραύγαζε.

Το Αυστραλιανό Βιβλίο των Ρεκόρ, το οποίο πιστοποιεί ρεκόρ από το 2012, επιβεβαίωσε ότι 374 μουσικοί έσπασαν το ρεκόρ των 333 συναδέλφων τους στη Βουλγαρία το 2012. Το πιο γνωστό Ρεκόρ Γκίνες, το οποίο επιβεβαίωσε το βουλγαρικό ρεκόρ, δήλωσε στο Associated Press ότι δεν τους είχαν προσεγγίσει οι διοργανωτές για να αξιολογηθεί η προσπάθεια για ρεκόρ στη Μελβούρνη.

Πολλοί από τους ενθουσιώδεις θεατές φορούσαν μπλουζάκια των AC/DC. Όταν ρωτήθηκαν ποιοι από αυτούς θα πήγαιναν στη συναυλία τους μετά, πολλοί σήκωσαν τα χέρια τους.

Με πληροφορίες του ABC News