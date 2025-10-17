Στόχος η διαφάνεια και η σωστή λειτουργία της αγοράς τόσο στα βενζινάδικα όσο και στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

Η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο ελέγχου και προστίμων για τα πρατήρια καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο τη διαφάνεια και τη σωστή λειτουργία της αγοράς.

Με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5517/16.10.2025), καθορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών του κλάδου και τα ποσά των διοικητικών προστίμων που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων.

Σκοπός της απόφασης είναι να εξασφαλιστεί ότι όλες οι δεξαμενές και οι εγκαταστάσεις πώλησης καυσίμων θα είναι σωστά καταγεγραμμένες στο ψηφιακό Μητρώο Δεξαμενών της ΑΑΔΕ, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για την αγορά καυσίμων και να αποτραπούν φαινόμενα φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίου.

Το Μητρώο Δεξαμενών είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί μέσα από το gov.gr και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τα πρατήρια: δεξαμενές, αντλίες, σωληνώσεις, φορολογικούς μηχανισμούς, αλλά και στοιχεία των υπευθύνων και των εγκαταστατών. Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των καυσίμων – είτε πρόκειται για πρατήρια βενζίνης και πετρελαίου είτε για εταιρείες που πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης – είναι υποχρεωμένες να καταχωρίζουν εκεί τα στοιχεία τους και να τα ενημερώνουν κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή.

Το υψηλότερο πρόστιμο προβλέπεται για την πλήρη παράλειψη απογραφής στο Μητρώο, η οποία επισύρει διοικητική κύρωση ύψους έως 15.000 ευρώ. Αν κάποια επιχείρηση δεν καταχωρίσει συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τις δεξαμενές, τις αντλίες ή τους φορολογικούς μηχανισμούς, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 3.000 έως 4.000 ευρώ για κάθε στοιχείο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Ειδικά για τους εγκαταστάτες των συστημάτων εισροών-εκροών και τους φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών, το ανώτατο ποσό που μπορεί να επιβληθεί φτάνει επίσης τις 15.000 ευρώ, εάν δεν πραγματοποιήσουν ή δεν ενημερώσουν έγκαιρα τις καταχωρίσεις που τους αναλογούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε περιπτώσεις καθυστέρησης στην ενημέρωση του μητρώου, οι κυρώσεις είναι μικρότερες αλλά παραμένουν αυστηρές. Για εκπρόθεσμη καταχώριση στοιχείων, τα πρόστιμα ξεκινούν από 500 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως τα 1.500 ευρώ ανά στοιχείο, με ανώτατο συνολικό ποσό 6.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για ανακριβή καταχώριση δεδομένων –όπως λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τις δεξαμενές, τις αντλίες ή τα φορολογικά συστήματα– το ανώτατο όριο των προστίμων ανέρχεται επίσης στα 15.000 ευρώ.

Παρόμοιες κυρώσεις προβλέπονται και για τις περιπτώσεις μη επικαιροποίησης στοιχείων. Αν ένας πρατηριούχος δεν ενημερώσει το Μητρώο όταν αλλάξει κάποιο στοιχείο της εγκατάστασής του, όπως π.χ. μια δεξαμενή ή αντλία, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως τα 2.500 ευρώ ανά στοιχείο, με συνολικό ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ. Για καθυστερημένη επικαιροποίηση, τα ποσά κυμαίνονται από 500 έως 1.500 ευρώ ανά παράβαση, ενώ σε περιπτώσεις μεταβίβασης πρατηρίου, η μη ενημέρωση του μητρώου συνεπάγεται πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά στοιχείο, με ανώτατο όριο 15.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών, που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την καταγραφή των ποσοτήτων καυσίμων, το πλαίσιο είναι εξίσου αυστηρό. Η μη καταχώριση των σχετικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο έως 4.000 ευρώ ανά στοιχείο, ενώ αν η καταχώριση γίνει εκπρόθεσμα, το ποσό φτάνει έως τα 2.500 ευρώ ανά περίπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις, το ανώτατο συνολικό πρόστιμο φτάνει τις 15.000 ευρώ.

Τα πρόστιμα αυτά εφαρμόζονται ανά υπόχρεο, δηλαδή ανά πρατήριο ή εγκατάσταση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, και μπορούν να σωρευτούν σε περιπτώσεις πολλαπλών παραβάσεων, καθώς κάθε τύπος παράβασης (όπως μη καταχώριση, ανακρίβεια, καθυστέρηση ή μη επικαιροποίηση) υπολογίζεται ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι σε σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, τα συνολικά ποσά μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ το ανώτατο όριο των 15.000 ευρώ ανά κατηγορία.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Ανάπτυξης των Περιφερειών, ανάλογα με την τοποθεσία του πρατηρίου ή της εγκατάστασης. Εάν διαπιστωθεί παράβαση, το αρμόδιο τελωνείο θα εκδίδει την πράξη επιβολής του προστίμου και θα αναλαμβάνει την είσπραξή του, όπως προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.