Στην Ουάσινγκτον συναντήθηκε ο Πιερρακάκης με τον Σιμσέκ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε σήμερα το πρωί στην Ουάσιγκτον με τον υπουργό Οικονομικών της Τουρκικής Δημοκρατίας Mehmet Şimşek, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, οι δύο Υπουργοί είχαν εκτενή συζήτηση για τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές των οικονομιών Ελλάδας και Τουρκίας, υπό το πρίσμα των διεθνών ανακατατάξεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς κοινού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπου οι δύο χώρες μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δύο οικονομιών, η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και η διεύρυνση των εξαγωγικών δυνατοτήτων, καθώς και η προώθηση επενδύσεων και κοινών έργων στους τομείς της καινοτομίας, της πράσινης και της ψηφιακής ανάπτυξης. Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρηματικούς φορείς και επιμελητήρια των δύο χωρών.

Οι κ. Πιερρακάκης και Şimşek υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης του διμερούς εμπορίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, καθώς και την περαιτέρω προώθηση των επενδυτικών ροών. Όπως σημείωσαν, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η τόνωση των οικονομικών σχέσεων μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη σταθερότητα και την ευημερία της ευρύτερης περιοχής.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και να ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν τη συνεργασία, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.