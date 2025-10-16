Η επιτυχία του προϊόντος οδήγησε στην ενσωμάτωση της καινοτομίας αυτής σε όλη τη γκάμα των επιχειρηματικών προϊόντων της Alpha Bank, καθιστώντας τη σταθερότητα επιτοκίου θεμελιώδες χαρακτηριστικό κάθε νέας χρηματοδοτικής λύσης.

Η Alpha Bank συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη θέση της ως η «τράπεζα της επιχειρηματικότητας» στην Ελλάδα, με τέσσερις στις δέκα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να επιλέγουν σήμερα χρηματοδοτικά προϊόντα σταθερού επιτοκίου. Η δυναμική αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα μιας πρωτοποριακής στρατηγικής που ξεκίνησε το 2023, όταν η τράπεζα έγινε η πρώτη στην ελληνική αγορά που εισήγαγε το σταθερό επιτόκιο σε όλα τα επιχειρηματικά της προϊόντα.

Από τότε, η Alpha Bank προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών εργαλείων για ΜμΕ, με δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου και προσαρμοσμένων όρων, ανάλογα με το προφίλ και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Τα επιτόκια ξεκινούν από 2% για πλήρως εξασφαλισμένα δάνεια και φτάνουν έως 8,5% για δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, με διάρκεια αποπληρωμής που μπορεί να αγγίξει τα 12 έτη. Οι επιλογές αυτές καλύπτουν τόσο κεφάλαια κίνησης όσο και επενδυτικά δάνεια, προσφέροντας σταθερότητα στο συνολικό κόστος χρηματοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία δανείων σταθερού επιτοκίου ξεκίνησε με το Alpha Ανάπτυξη Plus, ένα προϊόν κεφαλαίου κίνησης που σχεδιάστηκε ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς πρόσβαση στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων». Η επιτυχία του προϊόντος οδήγησε στην ενσωμάτωση της καινοτομίας αυτής σε όλη τη γκάμα των επιχειρηματικών προϊόντων της Alpha Bank, καθιστώντας τη σταθερότητα επιτοκίου θεμελιώδες χαρακτηριστικό κάθε νέας χρηματοδοτικής λύσης.

Παράλληλα, η δυνατότητα σταθερού επιτοκίου έχει ενταχθεί και στα συγχρηματοδοτούμενα και εγγυοδοτικά προγράμματα που η τράπεζα αναπτύσσει σε συνεργασία με την ΕΑΤ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (Ε.Τα.Ε.), προσφέροντας επιπλέον οφέλη και διευκολύνοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜμΕ, μειώνοντας τους κινδύνους που απορρέουν από την αστάθεια των αγορών και τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, όπως το Euribor.

Η ανταπόκριση της αγοράς υπήρξε άμεση και ένθερμη. Τέσσερις στις δέκα μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν ήδη επιλέξει σταθερό επιτόκιο για τη χρηματοδότησή τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία της σταθερότητας στις δαπάνες. Η δυνατότητα πρόβλεψης των μηνιαίων υποχρεώσεων επιτρέπει στους επιχειρηματίες να προγραμματίζουν με ασφάλεια τις λειτουργικές και επενδυτικές τους ανάγκες, χωρίς να επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των αγορών χρήματος.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη των ΜμΕ, η Alpha Bank επενδύει σταθερά στο Small Business Banking, ένα ολοκληρωμένο μοντέλο εξυπηρέτησης που λειτουργεί ως «One-Stop-Shop» για τον επιχειρηματία. Με εξειδικευμένα στελέχη, πιστοποιημένους συμβούλους και ομάδα Area Specialists, η τράπεζα παρέχει λύσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας — από την καθημερινή λειτουργία μέχρι την ανάπτυξη και τις νέες επενδύσεις.