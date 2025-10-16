Η νέα, δεύτερη εκτίμηση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών για το 2024 βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών ESA 2010.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2024, μειώνοντας τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο 2,1% από 2,3% που είχε ανακοινωθεί αρχικά τον Μάρτιο του 2025. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν διαμορφώθηκε στα 200,288 δισ. ευρώ, έναντι 196,194 δισ. ευρώ το 2023.

Σημειώνεται πως το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 στηρίζεται στην παραδοχή πως η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,3% το 2024, πως θα αναπτυχθεί κατά 2,2% το 2025 και κατά 2,4% το 2026. Οι στόχοι αυτοί πρέπει πλέον να αναθεωρηθούν.

Η νέα, δεύτερη εκτίμηση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών για το 2024 βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών ESA 2010, όπως προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/734. Η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των επικαιροποιημένων δεδομένων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, καθώς και στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν τη δημόσια κατανάλωση, τις επιδοτήσεις και τους φόρους επί των προϊόντων.

Παράλληλα, τα στοιχεία των ετών 2022 και 2023 αναθεωρήθηκαν, καθώς ενσωματώθηκαν τα αποτελέσματα των στατιστικών επιχειρήσεων (SBS) και των ερευνών διάρθρωσης επιχειρήσεων, επιτρέποντας ακριβέστερη αποτύπωση των μεγεθών στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων. Επικαιροποιήθηκαν επίσης τα δεδομένα για το εξωτερικό εμπόριο, το ισοζύγιο πληρωμών, τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία, καθώς και τα στοιχεία απασχόλησης και φορολογικών δεδομένων για τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά.

Σε όρους όγκου, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε το 2024 κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 4,8%, ενώ οι εξαγωγές κατέγραψαν άνοδο μόλις 1%. Σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,4% έναντι του 2023, με την τελική καταναλωτική δαπάνη να ενισχύεται κατά 3,7%, τις εισαγωγές κατά 3,3% και τις εξαγωγές κατά 1,2%.