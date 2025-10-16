Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής προέκυψαν από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ σε 58 ΚΥΔ σε όλη τη χώρα.

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Από τον έλεγχο σε Θεσσαλονίκη Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 45.200 αποδείξεων και τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευυρώ και συνολικά πρόστιμα 414.000 ευρώ.

Μάλιστα, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο. Αυτές είναι: