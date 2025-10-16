«Έχουμε λύσει το θεμελιώδες δημοσιονομικό μας πρόβλημα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Για τη νέα εικόνα της ελληνικής οικονομίας, την ανθεκτικότητα της χώρας και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται, μίλησε από την Ουάσιγκτον - στο περιθώριο της Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου - ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Λένα Αργύρη.

Ο κ. Πιερρακάκης σκιαγράφησε την εικόνα μιας Ελλάδας που, ύστερα από μια μακρά περίοδο κρίσης και αναταράξεων, έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς σταθερότητας και ανάπτυξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια περίπτωση επιτυχίας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον», κάτι που αντικατοπτρίζεται και στα ελληνικά ομόλογα, τα οποία κινούνται ευνοϊκότερα σε σχέση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. «Έχουμε λύσει το θεμελιώδες δημοσιονομικό μας πρόβλημα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως η χώρα παράγει πλέον πρωτογενή πλεονάσματα και ότι το χρέος μειώνεται σταθερά. «Το 2026 θα βρίσκεται στο 137,6% του ΑΕΠ, από 210% πριν λίγα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη, σύμφωνα με τον ίδιο, προβλέπεται να φτάσει το 2,4%, διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, που είναι πιο συγκρατημένες, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «παραδοσιακά το Ταμείο αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις του», προσθέτοντας ότι η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει πως η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. «Είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχουμε τον στόχο του 2,4%», δήλωσε.

Ο υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προκλήσεις που εξακολουθούν να απασχολούν τη χώρα, με κυριότερη το δημογραφικό. «Η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ έχει έντονη δημογραφική στόχευση – στηρίζει οικογένειες, νέους και την περιφέρεια», είπε, διευκρινίζοντας ότι αν και δεν αρκεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα, αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. «Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές τα τελευταία έξι χρόνια, αλλά χρειάζεται να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, ώστε η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε ελληνικό σπίτι», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό περιβάλλον, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στοχεύει σε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα που ζητούν άρση των εμποδίων στις ενδοευρωπαϊκές συναλλαγές. Ανέφερε χαρακτηριστικά τις πρόσφατες κινήσεις, όπως την πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext και τη συμμετοχή της Unicredit στην Alpha Bank, αλλά και την εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την CrediaBank. «Η προσέγγισή μας είναι προσέγγιση ανοιχτότητας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επενδύσεις σε τομείς όπως οι υποδομές και η ενέργεια.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα μετασχηματίζει σταδιακά το παραγωγικό της μοντέλο. «Όταν αναλάβαμε, οι επενδύσεις ήταν στο 11% του ΑΕΠ· σήμερα ξεπερνούν το 15% και στοχεύουμε στο 18% το 2026», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας αυτή την πορεία ως «μια βαθιά αλλαγή στη δομή της οικονομίας».

Σχολιάζοντας την ευρωπαϊκή προοπτική και την πρόοδο στην Ένωση Κεφαλαιαγορών, επισήμανε ότι «η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα» και ότι χρειάζεται «μια ενιαία αγορά χωρίς εσωτερικά εμπόδια», προκειμένου να δημιουργηθούν «Ευρωπαίοι, όχι εθνικοί, πρωταθλητές».

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε στη μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα ακολουθεί αντίθετη πορεία από το παγκόσμιο ρεύμα αύξησης χρέους». «Αποπληρώνουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα. Αυτή η γενιά δεν θα περάσει το λογαριασμό στην επόμενη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αυτή η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο η χώρα οικοδομεί τη νέα της εποχή.