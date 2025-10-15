Η νέα απόφαση, που υπογράφεται από τους συναρμόδιους υπουργούς και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, στοχεύει στη θωράκιση της ασφάλειας και της διαφάνειας στη διακίνηση ναυτιλιακού καυσίμου.

Με νέα κοινή υπουργική απόφαση εισάγονται αυστηρότερες τεχνικές και οργανωτικές προδιαγραφές για τα συστήματα εισροών-εκροών στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα καυσίμων, ήτοι σε όσα μεταφέρουν ή εφοδιάζουν με ναυτιλιακό καύσιμο.

Η ΚΥΑ ενισχύει τη διαφάνεια στη διακίνηση ναυτιλιακών καυσίμων και μειώνει τα περιθώρια λαθρεμπορίας, καθώς εξασφαλίζει την ασφαλή, πιστοποιημένη και αυτόματη μετάδοση των δεδομένων προς την ΑΑΔΕ. Ταυτόχρονα, παρέχει στις επιχειρήσεις σαφές πλαίσιο συμμόρφωσης, περιορίζοντας τα λάθη και επιταχύνοντας τις διαδικασίες, ενώ ενισχύει την αξιοπιστία και τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά.

Ουσιαστικά, η νέα απόφαση προβλέπει τρία απλά πράγματα.

- Πρώτον, τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα (όσα μεταφέρουν/εφοδιάζουν ναυτιλιακό καύσιμο) πρέπει να έχουν μια «Υπολογιστική Μονάδα» καλά προστατευμένη και ασφαλή. Αυτό σημαίνει στεγανό κουτί, ισχυρούς κωδικούς, καταγραφή όλων των ενεργειών, κρυπτογράφηση, antivirus, firewall, πρόσβαση μόνο μέσω συγκεκριμένων IP, απομακρυσμένη διαχείριση με VPN και δύο βήματα ταυτοποίησης. Υποχρεωτικά κρατούν καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας για 5 χρόνια και υπάρχει αισθητήρας στο κουτί που δείχνει αν άνοιξε.

- Δεύτερον, η επικοινωνία με την ΑΑΔΕ γίνεται μόνο μέσω κρυπτογραφημένων web-services, με 4G/5G ή δορυφορικό δίκτυο. Αν κοπεί το σήμα, όλα στέλνονται μόλις επανέλθει. Η σύνδεση με το σύστημα μέτρησης (εισροές-εκροές) είναι «σφραγισμένη», ώστε να μην μπορεί κάποιος να πειράξει τα καλώδια χωρίς να φανεί.

- Τρίτον, τα στοιχεία κάθε εφοδιασμού (παραστατικά, ticket, στοιχεία πλοίου) πρέπει να καταχωρούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εισροής/εκροής και το πολύ μέχρι το τέλος του ωραρίου της ίδιας ημέρας. Αν ο εφοδιασμός τελειώσει εκτός ωραρίου ή σε μη εργάσιμη, η καταχώριση γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη. Για τα ήδη λειτουργούντα μέσα, υπάρχει περιθώριο 4 μηνών για να εγκατασταθεί το νέο λογισμικό και στη συνέχεια μέχρι 2 μήνες πιλοτικής αποστολής δεδομένων.