Μέχρι στιγμής δεν γίνεται καμία κίνηση για ενιαία ενίσχυση, βιολογικά, συνδεδεμένες. Οι κτηνοτρόφοι που τον τελευταίο καιρό δίνουν τιτάνιο αγώνα και με την Ευλογιά, αποκλείονται από κάθε είδους ενίσχυση.

Mε το σταγονόμετρο ξεκίνησαν ορισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για μικρά ποσά. Μέχρι στιγμής δεν γίνεται καμία κίνηση για ενιαία ενίσχυση, βιολογικά, συνδεδεμένες. Οι κτηνοτρόφοι που τον τελευταίο καιρό δίνουν τιτάνιο αγώνα και με την Ευλογιά, αποκλείονται από κάθε είδους ενίσχυση.

Σήμερα καταβάλλονται 3 κατηγορίες ενισχύσεων ύψους 153 εκατ. ευρώ και συνολικά προγράμματίζονται άμεσα 10 κατηγορίες ενισχύσεων, πέραν της βασικής ενίσχυσης του 2025.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ενωσιακή και της Εθνική Νομοθεσία και κατόπιν διασταυρωτικών ελέγχων με τα στοιχεία του Ε9 και των στοιχείων του myDATA από την ΑΑΔΕ, πραγματοποιούνται από σήμερα 15 Οκτωβρίου 2025, πληρωμές σε συνολικά 157.737 δικαιούχους, συνολικού ποσού 61,41 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις 25.138 δικαιούχων (ήτοι ποσοστό 13,7% επί του συνόλου των 182.875 δικαιούχων) δεσμεύτηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

Οι πληρωμές αυτές αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπα Άμεσων Ενισχύσεων Αιτήσεων (ΕΑΕ) 2024:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών δεσμεύτηκαν οι δηλώσεις 24.025 δικαιούχων προκειμένου να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι, κυρίως λόγω:

Μη συμφωνίας των τετραγωνικών μέτρων της δηλωθείσας στο ΟΣΔΕ μισθωμένης έκτασης, με αυτή που προκύπτει στο Ε9 των ιδιοκτητών.

Μη συμφωνίας των τιμολογίων κρέατος, γάλακτος, κλπ. προϊόντων με τα αντίστοιχα στοιχεία στο myDATA.

(*) Επισημαίνεται ότι με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για την τρέχουσα περίοδο είναι αυξημένες, και φθάνουν στα όρια των μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών του ΣΣ ΚΑΠ.

(**)Σημειώνεται ότι ειδικά για την ενίσχυση Αιγοπρόβειου, αριθμός 34.617 αιτήσεων ποσού 10 εκατ. ευρώ περίπου, εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός Νοεμβρίου 2025, καθώς απαιτείται περαιτέρω διασταύρωση της παραγωγής γάλακτος σε σχέση με τα στοιχεία του myDATA.

Πληρωμές Καθεστώτων Εκτός ΟΣΔΕ:

Καθεστώς Εκτός ΟΣΔΕ (ΕΓΤΕ)

Από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και από τον Κοινοτικό Κανονισμό, οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής εξοφλούνται με Διοικητικό Έλεγχο σε ποσοστό 100% εξοφλημένων παραστατικών δαπανών και δεν λαμβάνει χώρα διασταυρωτικός έλεγχος με στοιχεία από την ΑΑΔΕ.

Πληρωμές Βιολογικής Γεωργίας και Μελισσοκομίας Εντός ΟΣΔΕ:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πληρωμών, δεσμεύτηκαν οι δηλώσεις 1.113 δικαιούχων προκειμένου να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι, κυρίως λόγω μη συμφωνίας των τετραγωνικών μέτρων της δηλωθείς στο ΟΣΔΕ μισθωμένης έκτασης, με αυτή που προκύπτει στο Ε9 των ιδιοκτητών.

Οι επόμενες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προγραμματίζονται ως εξής:

Έως 31/10/2025

Ενίσχυση Ζωοτροφών (de minimis για φυσικές καταστροφές) 46 εκατ. ευρώ

Φερτά υλικά Daniel 12εκατ. ευρώ

Σύνολο 58 εκατ. Ευρώ

Επιτάχυνση του προγράμματος ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατ. ευρώ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην επιτάχυνση του προγράμματος για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να καταβληθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες πριν από το τέλος του έτους, ενώ η εξόφληση των συνολικών ενισχύσεων προγραμματίζεται εντός του 2026.

Έχει εγκριθεί κονδύλι 63 εκατ. ευρώ για αγορά ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους που αναγκάσθηκαν να περιορίσουν να ζώα τους κατά την περίοδο καραντίνας, λόγω ζωονόσων.

Επίσης γίνεται γνωστό ότι στις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να καταβληθεί η 3η δόση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

22 εκατ ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων για θανατωθέντα ζώα από την ευλογιά, από τον Απρίλιο και μετά, τα οποία προστίθενται στα 30 εκατ. που ήδη έχουν καταβληθεί για θανατώσεις ζώων έως τον Μάρτιο

– 178 εκατ. ευρω για το Μέτρο 23 για αποζημιώσεις παραγωγών λόγω δυσμενών κλιματικών συνθηκών κατά την περσινή χρονιά.

Σχετικά με τη βασική ενίσχυση του 2025, υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου γίνονται ακόμα δηλώσεις και στη συνέχεια θα προγραμματισθεί η καταβολή των ενισχύσεων.

Τα δύο επί πλέον μέτρα για την ανακούφιση των αγροτών

Τα δύο κυβερνητικά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των αγροτών και τη μείωση του κόστους παραγωγής αναλυτικά είναι τα εξής:

Αναστολή και ρύθμιση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για πληγέντες κτηνοτρόφους από τις ζωονόσους. Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων που υφίστανται καθολική θανάτωση ζώων λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων.