Η κυβέρνηση άλλαξε τη νομοθεσία περί δημοσίων προσφορών με τρόπο που διευκολύνει τη δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι νέες διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου — ημερομηνία που συμπίπτει με την περίοδο έναρξης της δημόσιας πρότασης της Euronext στις 6 Οκτωβρίου προς τους μετόχους της Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Το πρώτο σημείο της αλλαγής αφορά στη δυνατότητα της Euronext (ή οποιουδήποτε άλλου προτείνοντος στο μέλλον) να τροποποιήσει τους όρους της πρότασής της. Μέχρι τώρα, ο νόμος έλεγε ότι μπορούσε να «βελτιώσει» την πρόταση, δηλαδή να την κάνει πιο ελκυστική για τους μετόχους — για παράδειγμα, να ανεβάσει την τιμή που προσφέρει ανά μετοχή. Με τη νέα διατύπωση, όμως, μπορεί να «αναθεωρήσει» την πρόταση, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να την αλλάξει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, όχι μόνο να την κάνει καλύτερη.

Για παράδειγμα, πέντε μέρες πριν λήξει η προθεσμία αποδοχής —στην περίπτωση της Euronext αυτό θα είναι γύρω στις 12 Νοεμβρίου, αφού η προθεσμία λήγει στις 17— η εταιρεία θα μπορούσε να αποφασίσει να μειώσει ή να αυξήσει το ποσό που προσφέρει ή να αλλάξει τον αριθμό των μετοχών που θέλει να αγοράσει.

Το δεύτερο σημείο αφορά το πώς μπορεί μια εταιρεία να φύγει από το Χρηματιστήριο, δηλαδή να «διαγραφεί» από το ταμπλό. Μέχρι σήμερα, για να γίνει κάτι τέτοιο έπρεπε να συμφωνήσει το 95% των μετόχων — μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία που δύσκολα επιτυγχάνεται. Τώρα όμως προστίθεται μια εξαίρεση: αν η εταιρεία που διαγράφεται εξαγοράζεται ή συγχωνεύεται και οι μέτοχοί της παίρνουν ως αντάλλαγμα μετοχές μιας άλλης εταιρείας που είναι κι αυτή εισηγμένη σε κάποιο χρηματιστήριο, είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε η διαγραφή μπορεί να γίνει με απλή πλειοψηφία.

Για παράδειγμα, αν η ΕΧΑΕ εξαγοραστεί πλήρως από την Euronext και οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ πάρουν μετοχές της Euronext που διαπραγματεύονται ήδη στο χρηματιστήριο του Παρισιού, τότε η διαγραφή της ΕΧΑΕ από το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορεί να γίνει χωρίς να χρειάζεται να συμφωνήσει το 95% των μετόχων. Θα αρκεί να συμφωνήσει η πλειοψηφία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να σημειωθεί πως η αλλαγή στη νομοθεσία περί δημοσίων προσφορών εντάχθηκε μέσα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση και για αυτό δεν έγινε άμεσα αντιληπτή.

Παρόλο που ο νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 13 Οκτωβρίου, οι ρυθμίσεις που αφορούν στο Χρηματιστήριο έχουν ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Έτσι, οι νέοι κανόνες καλύπτουν και τη συγκεκριμένη πρόταση.