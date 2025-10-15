Πρόσκληση ΑΣΕΠ για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων στην προκήρυξη 1Κ2024 για τους διορισμούς στη δημοτική αστυνομία (Κατηγορία ΤΕ).

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2024 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, διακοσίων δεκαοκτώ (218) θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) στη Δημοτική Αστυνομία, αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ πίνακας με διακόσιους εξήντα έναν (261) υποψηφίους/ες.

Οι αναφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω προκήρυξη. Προς τούτο, τίθενται στη διάθεση αυτών τα κάτωθι συνοδευτικά αρχεία:

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης

Παραπεμπτικό για Παθολόγο/Γενικό Ιατρό

Παραπεμπτικό για Ψυχίατρο

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προβούν στη διενέργεια:

α) των προβλεπόμενων μικροβιολογικών εξετάσεων και β) ακτινογραφίας θώρακα και εν συνεχεία να προσκομίσουν τα ανωτέρω αποτελέσματα, το παραπεμπτικό για Παθολόγο/Γενικό Ιατρό καθώς και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στον/στη γνωματεύοντα/ουσα Παθολόγο ή Γενικό/ή Ιατρό, ο/η οποίος/α θα προχωρήσει στη συμπλήρωση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

Αντιστοίχως, για τη διενέργεια της ψυχιατρικής εξέτασης, απαιτείται η προσκόμιση του παραπεμπτικού για Ψυχίατρο και του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης στον/στη γνωματεύοντα/ουσα Ψυχίατρο, προκειμένου να συμπληρωθεί η αντίστοιχη γνωμάτευση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πλήρη συμπλήρωση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης από τους/τις δύο γνωματεύοντες/ουσες ιατρούς, το εν λόγω έντυπο είναι απαραίτητο να σαρωθεί και να επισυναφθεί στην αίτηση σε ευδιάκριτη μορφή (σε αρχείο τύπου PDF μεγέθους έως 2MB και όχι σε αρχείο τύπου φωτογραφίας).Το έντυπο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, περιλαμβάνοντας τα απαιτούμενα πεδία, καθώς και τις υπογραφές, τις ημερομηνίες και τις σφραγίδες των δύο αρμόδιων ιατρών με ευκρινή τρόπο.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (asep.gr> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) επιλέγοντας την αίτηση «1Κ/2024 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης».

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης, ξεκινά στις 16 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 10 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Επίσης, οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2025 και όχι πριν από τις 10 Αυγούστου 2025.

Υποψήφιες οι οποίες τελούν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας δεν συμπληρώνουν ούτε υποβάλλουν το ανωτέρω δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Αντ΄ αυτού επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας γνωμάτευση γυναικολόγου από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας τους (εγκυμοσύνη ή λοχεία). Οι εν λόγω υποψήφιες θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους στις υγειονομικές εξετάσεις.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν προσκομίσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, κατάλληλα συμπληρωμένο και εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας (από 16/10/2025 έως και 10/11/2025), αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κριθούν ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότητα, θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες από την προκήρυξη αθλητικές δοκιμασίες.