Μετά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, η τελική επιλογή εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης του εμβάσματος επαφίεται στον εντολέα της συναλλαγής.

Σημαντικές αλλαγές στις μεταφορές χρημάτων έφερε το σύστημα επαλήθευσης δικαιούχου για τις μεταφορές χρημάτων, που τέθηκε σε εφαρμογή την περασμένη εβδομάδα, καθώς απαιτεί εκτός από το ΙΒΑΝ του δικαιούχου να αναγράφεται και το πλήρες όνομα.

Οπως εξηγεί σε ενημερωτικό φυλλάδιο που εξέδωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τα αποτελέσματα του ελέγχου, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην τράπεζα του δικαιούχου της μεταφοράς πίστωσης, θα είναι τα ακόλουθα και θα συνοδεύονται με κάποιο λεκτικό μήνυμα, όπως ενδεικτικά:

1. Ταιριάζει: Το όνομα του δικαιούχου ταιριάζει με τον αριθμό λογαριασμού που έδωσε ο εντολέας του εμβάσματος.

2. Δεν ταιριάζει: Το όνομα του δικαιούχου δεν ταιριάζει με τον αριθμό λογαριασμού που έδωσε.

3. Δεν ταιριάζει πλήρως: Το όνομα του δικαιούχου που έδωσε ο εντολέας ταιριάζει πολύ, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το όνομα που έδωσε η τράπεζα του δικαιούχου.

4. Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη λόγω του ότι π.χ. ο λογαριασμός είναι κλειστός ή ανύπαρκτος ή λόγω του ότι εμφανίστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα, όπως ότι η τράπεζα του δικαιούχου δεν υποστηρίζει την υπηρεσία, κ.λπ.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τα λάθη στις μεταφορές χρημάτων, ειδικά στις άμεσες πληρωμές (instant payments), όπου η εντολή εκτελείται σε 1-2 δευτερόλεπτα. Η υπηρεσία ταυτοποίησης του δικαιούχου εφαρμόζεται από την περασμένη εβδομάδα πανευρωπαϊκά. Αυτό σημαίνει ότι, όταν κάποιος στέλνει χρήματα σε τράπεζα του εξωτερικού, θα πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του παραλήπτη των χρημάτων στα λατινικά (π.χ. όπως αναγράφονται στο διαβατήριο), διαφορετικά η συναλλαγή θα απορρίπτεται.