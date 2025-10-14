Από 1,10 με 1,12 ευρώ το λίτρο στην Αττική. Ακριβότερο το πετρέλαιο στην επαρχία και στα νησιά.

Από την Τετάρτη 15/10 ξεκινάει η διάθεση για το πετρέλαιο θέρμανσης με τις τιμές φέτος, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, να κυμαίνονται στην Αττική από 1,10 ευρώ ανά λίτρο μέχρι 1,12 ανά λίτρο.

Στα νησιά, όσο και στην επαρχία η τιμή θα είναι ακριβότερη. Ειδικότερα, στην Φλώρινα αναμένεται να φτάσει το 1,15 ευρώ ανά λίτρο, στο Κιλκίς το 1,17 ευρώ ανά λίτρο και στη Λάρισα το 1,14 ευρώ ανά λίτρο.

Στην Τρίπολη η τιμή του λίτρου αναμένεται στο 1.13 ευρώ.

Όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τον Νοέμβριο και θα δοθεί με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία. Το επίδομα ανάλογα τις ζώνες αναμένεται να φτάσει από 100 ευρώ έως και 1.200 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης

