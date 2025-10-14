Το κόστος της αναδιάρθρωσης εκτιμάται σε 210.000 ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής, 255.000 ευρώ για το δεύτερο και 305.000 ευρώ ετησίως για τα επόμενα χρόνια.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε μια εκτεταμένη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της και τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων πόρων. Η σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση των οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών της Αρχής.

Με βάση την απόφαση, συστήνεται νέα Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Τ.Υ.), η οποία ενσωματώνει κρίσιμες αρμοδιότητες που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση, τη λογιστική παρακολούθηση, τις προμήθειες, τις τεχνικές υπηρεσίες και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Η νέα διεύθυνση θα περιλαμβάνει επιμέρους οργανικές μονάδες, όπως η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, η Διεύθυνση Λογιστικής, η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η Διεύθυνση Στρατηγικής και Εκτέλεσης Προμηθειών, καθώς και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης.

Η αναδιοργάνωση συνοδεύεται από τη δημιουργία δεκάδων νέων Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ), με την καθιέρωση εξειδικευμένων ρόλων, όπως Ειδικοί Αναλυτές, Εμπειρογνώμονες και Υπεύθυνοι Γραφείων. Οι νέες θέσεις αφορούν τομείς όπως ο προϋπολογισμός, η λογιστική, οι δαπάνες, οι πληρωμές, οι τεχνικές υποδομές και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η έναρξη ισχύος ορισμένων νέων θέσεων έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση, το κόστος της αναδιάρθρωσης εκτιμάται σε 210.000 ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής, 255.000 ευρώ για το δεύτερο και 305.000 ευρώ ετησίως για τα επόμενα χρόνια. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, προβλέπονται αλλαγές στον Πίνακα Βαθμολόγησης Θέσεων Εργασίας και στις Θέσεις Ειδικής Βαρύτητας, ενώ επανακαθορίζεται η διαδικασία κατάταξης υπαλλήλων. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μετονομάζεται και αντικαθίσταται από τη Γ.Δ.Ο.Τ.Υ., ενώ ενισχύεται και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.