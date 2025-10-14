«Όταν η φορολογική πολιτική γίνεται εργαλείο κοινωνικής συνοχής, τότε δεν αφορά μόνο τους αριθμούς. Αφορά την ίδια την προοπτική της χώρας», τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σωρευτικά η άνοδος των αποδοχών στα Σώματα Ασφαλείας ξεπερνά τα 300 ευρώ μηνιαίως, τονίζει ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο lawandorder.gr.

Αναφορικά με το πότε τίθενται σε ισχύ οι αυξήσεις, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρει: « Οι ένστολοι θα τις δουν στους λογαριασμούς τους το ερχόμενο διάστημα, μετά την ψήφιση του νόμου και όσο το δυνατόν συντομότερα, ανάλογα με τη δυνατότητα των οικονομικών υπηρεσιών των Σωμάτων να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, όλοι θα λάβουν τα ποσά αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης. Αυτό αφορά όλα τα Σώματα Ασφαλείας: την Αστυνομία, το Λιμενικό και την Πυροσβεστική».

Αναλυτικά η συνέντευξη του Κ. Πιερρακάκη:

Κύριε Υπουργέ, η αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία των ενστόλων αυξήθηκε κατά 20% από 1/1/2025 και φτάνει στα 3,33 ευρώ την ώρα. Ωστόσο, πρόκειται για ανθυγιεινή και σκληρή εργασία, σε συνθήκες ακρίβειας και πληθωρισμού. Πολλοί ένστολοι τη χαρακτηρίζουν «ψίχουλα». Υπάρχει πρόθεση για μια ουσιαστικότερη αύξηση;

Από τον Ιανουάριο έως σήμερα έχουν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας. Παρεμβάσεις που αναγνωρίζουν έμπρακτα τη δυσκολία, την επικινδυνότητα και τη σημασία της αποστολής τους.

Από τον Ιούλιο του 2025 καταβάλλεται το Επίδομα Επικινδυνότητας, ύψους 100 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το νέο μισθολόγιο για την Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό, που προβλέπει μεσοσταθμικά επιπλέον αυξήσεις της τάξης των 110 ευρώ τον μήνα, ενώ σε στελέχη με πολλά έτη υπηρεσίας το ποσό ξεπερνά τα 200 ευρώ μηνιαίως.

Όσοι υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας θα ωφεληθούν και από τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026. Ένα ζευγάρι με εισόδημα 20.000 ευρώ ο καθένας και δύο παιδιά εξοικονομεί 1.200 ευρώ τον χρόνο, ενώ με τρία παιδιά το όφελος φτάνει τα 2.600 ευρώ.

Επιπλέον, οι νέοι αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες έως 25 ετών θα έχουν μηδενικό φόρο εισοδήματος, ενώ για όσους είναι έως 30 ετών ο συντελεστής περιορίζεται στο 9%.

Περαιτέρω, τον Απρίλιο θα υπάρξει επιπρόσθετη αύξηση, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Η στήριξη των ανθρώπων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή της ασφάλειας είναι σταθερή επιλογή μας. Γιατί η ασφάλεια των πολιτών και η αναγνώριση όσων τη διασφαλίζουν αποτελούν θεμέλιο μιας δίκαιης και ισχυρής κοινωνίας.

Είπατε ότι το νέο μισθολόγιο προβλέπει αυξήσεις 100 έως 200 ευρώ. Ωστόσο, οι πραγματικές απώλειες των ενστόλων την τελευταία δεκαετία ξεπερνούν το 30%.

Δεν είναι οι πρώτες αυξήσεις που γίνονται. Αυτή η Κυβέρνηση ξεπάγωσε το μισθολόγιο του Δημοσίου μετά από 14 χρόνια. Να θυμίσουμε την οριζόντια αύξηση του 2024 κατά 70 ευρώ μηνιαίως, που συνοδεύτηκε από αυξήσεις στα οικογενειακά επιδόματα και το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών. Αν σ’ αυτά προσθέσετε και τις αυξήσεις του 2025 και του 2026 που προανέφερα, σωρευτικά η άνοδος των αποδοχών στα Σώματα Ασφαλείας ξεπερνά τα 300 ευρώ μηνιαίως.

Το νέο μισθολόγιο είναι όντως μια αποκατάσταση αδικιών ή μια λογιστική αναπροσαρμογή;

Είναι μια δίκαιη μεταρρύθμιση. Διορθώνει χρόνιες αδικίες και εξορθολογίζει τις αποδοχές με έναν απλό, καθαρό και προβλέψιμο τρόπο.

Πλέον, ο βασικός μισθός συνδέεται αποκλειστικά με τα έτη υπηρεσίας, με 20 κοινά κλιμάκια για όλα τα Σώματα, ενώ ο βαθμός κάθε στελέχους αποδίδεται μέσω συντελεστή προσαύξησης, από 1,00 έως 1,23. Έτσι, κάθε ένστολος γνωρίζει ακριβώς πώς θα εξελίσσεται ο μισθός του σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του και θα λαμβάνει αυξήσεις τόσο βάσει ετών υπηρεσίας όσο και βάσει βαθμολογικής εξέλιξης.

Για παράδειγμα, ένας Υπαστυνόμος Β΄ 25 ετών με 4 έτη υπηρεσίας θα λάβει αύξηση στις μικτές μηνιαίες αποδοχές 115 ευρώ, από τα 1.515 ευρώ στα 1.630 ευρώ. Οι καθαρές του αποδοχές, λαμβάνοντας υπόψη και τη σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2026 για νέους έως 25 ετών, αυξάνονται από 1.100 σε 1.300 ευρώ, δηλαδή αύξηση 200 ευρώ μηνιαίως.

Αρχιφύλακας 42 ετών με 20 έτη υπηρεσίας θα λάβει αύξηση στις μικτές μηνιαίες αποδοχές 146 ευρώ, από τα 1.775 ευρώ στα 1.921 ευρώ.

Η αλλαγή αυτή αφορά πάνω από 75.000 στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και το δημοσιονομικό αποτύπωμα ξεπερνά τα 121 εκατ. ευρώ ετησίως. Είναι μια επένδυση στην αναγνώριση των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Το νέο μισθολόγιο βασίζεται σε ενιαία κλιμάκια και συντελεστές βαθμού. Τι εγγυάται ότι δεν θα δημιουργηθούν ξανά στρεβλώσεις ή αδικίες;

Αυτό ακριβώς είναι το κεντρικό σημείο του νέου μισθολογίου, ότι μπαίνει οριστικό τέλος στις στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Παλαιότερα υπήρχαν διαφορετικοί ρυθμοί μισθολογικής εξέλιξης. Μπορούσε κάποιος να μείνει για πολλά έτη στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και η σχέση μισθολογικών κλιμακίων, ετών και βαθμού δεν ήταν γραμμική.

Σήμερα, όλοι προχωρούν με σταθερά βήματα. Κάθε δύο ή τρία χρόνια, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, ανεβαίνουν στο επόμενο κλιμάκιο και λαμβάνουν αυτόματη αύξηση μισθού, όπως και προσαύξηση όταν ανεβαίνουν σε υψηλότερο βαθμό της ιεραρχίας.

Επιπλέον, το Επίδομα Θέσης Ευθύνης αυξήθηκε αισθητά, από 25% έως και 100%, με ποσά που φτάνουν έως 600 ευρώ για τον Αρχηγό Σώματος και 400 ευρώ για ανώτερους αξιωματικούς. Πρόκειται για μια αναγνώριση της ευθύνης διοίκησης και της βαρύτητας του ρόλου τους.

Πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους;

Οι αυξήσεις τίθενται σε ισχύ από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου. Οι ένστολοι θα τις δουν στους λογαριασμούς τους το ερχόμενο διάστημα, μετά την ψήφιση του νόμου και όσο το δυνατόν συντομότερα, ανάλογα με τη δυνατότητα των οικονομικών υπηρεσιών των Σωμάτων να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι θα λάβουν τα ποσά αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης. Αυτό αφορά όλα τα Σώματα Ασφαλείας: την Αστυνομία, το Λιμενικό και την Πυροσβεστική.

Το Επίδομα Παραμεθορίου, ύψους 130 ευρώ, αφορά μόνο συγκεκριμένες υπηρεσίες σε δέκα νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Δεν δημιουργεί αυτό έναν άδικο διαχωρισμό;

Το Επίδομα Παραμεθορίου ήταν αίτημα πολλών ετών από πλευράς των αστυνομικών και προσπαθήσαμε να βρούμε τα χρήματα για να το ικανοποιήσουμε. Χορηγείται με αντικειμενικά, γεωγραφικά και επιχειρησιακά κριτήρια, με βάση την εγγύτητα στα σύνορα, σε αναλογία με ό,τι ισχύει για τις μονάδες προκαλύψεως στις ίδιες περιοχές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες.

Ο κ. Δένδιας προχώρησε σε έναν εξορθολογισμό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με αναπροσαρμογές και διορθώσεις στο μισθολογικό πλαίσιο των Στρατιωτικών. Γιατί, κατά την άποψή σας, δεν έχουν προβεί σε αντίστοιχο εξορθολογισμό τα αρμόδια Υπουργεία των τριών Σωμάτων Ασφαλείας, δηλαδή το Προστασίας του Πολίτη, το Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας;

Ένας Υπουργός Οικονομικών οφείλει πάντα να επιδιώκει έναν συνολικό και δίκαιο εξορθολογισμό σε όλο το Δημόσιο. Αυτό, όμως, πρέπει να γίνεται με ρεαλισμό και σεβασμό στις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο κ. Δένδιας προχώρησε πράγματι σε έναν εξορθολογισμό με το βέλτιστο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες του στρατεύματος αλλά και την έντονη εκροή στελεχών των τελευταίων ετών. Το νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις επιχειρεί να αναχαιτίσει αυτό το κύμα φυγής, ενώ η κοινή μας προσπάθεια με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να τετραπλασιάσουμε τις αποδοχές των σπουδαστών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων , από 150 σε 600 ευρώ , αποτελεί σαφή ένδειξη αυτής της στρατηγικής στήριξης.

Τα Σώματα Ασφαλείας ξεκίνησαν από πολύ διαφορετική αφετηρία, με χρόνιες στερήσεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, ελλείψεις προσωπικού και οικονομικές απώλειες που έπρεπε πρώτα να αποκατασταθούν. Τώρα που η κατάσταση σταθεροποιείται, υπάρχει πλέον ο χώρος να προχωρήσουμε σε έναν πιο ολοκληρωμένο εξορθολογισμό με στόχο ένα ενιαίο, διαφανές και σύγχρονο πλαίσιο για όλους όσοι υπηρετούν την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας.

Είστε τεχνοκράτης, με εμπειρία στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Πώς σκοπεύετε να «ψηφιοποιήσετε» την οικονομία χωρίς να χαθεί η ανθρώπινη διάσταση;

Η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός, είναι εργαλείο ακριβώς για να κάνουμε το κράτος πιο ανθρώπινο. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είδαμε ότι, όταν απλοποιείς τις διαδικασίες, δεν απομακρύνεις τον πολίτη , τον φέρνεις πιο κοντά. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την οικονομία. Όταν ένας πολίτης αποφεύγει την ταλαιπωρία και η επιχείρηση μπορεί να αποπληρώσει ΦΠΑ ή να χρηματοδοτηθεί χωρίς να χαθεί στη γραφειοκρατία, τότε το κράτος παύει να είναι εμπόδιο και γίνεται σύμμαχος.

Η τεχνολογία, για εμένα, έχει αξία μόνο όταν βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Να μετατρέψουμε τα δεδομένα και τα συστήματα σε πολιτικές με ανθρώπινο αποτύπωμα.

Αν μπορούσατε να εφαρμόσετε μόνο ένα μέτρο μέσα στο 2026, για να βελτιώσετε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, ποιο θα ήταν;

Αυτό που ήδη ανακοινώσαμε : Μια φορολογική αλλαγή που στηρίζει τη μεσαία τάξη και επιχειρεί να απαντήσει στο δημογραφικό πρόβλημα που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα της χώρας. Και αυτή η μεταρρύθμιση το αγγίζει από πολλές πλευρές. Στηρίζει τις οικογένειες και τα νέα ζευγάρια, ενισχύει τους ηλικιωμένους με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ανακουφίζει την περιφέρεια με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και δίνει ανάσα στα ακριτικά νησιά με τη μείωση του ΦΠΑ. Είναι μια πολιτική που αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα, από το Καστελόριζο μέχρι την Καστοριά. Όταν η φορολογική πολιτική γίνεται εργαλείο κοινωνικής συνοχής, τότε δεν αφορά μόνο τους αριθμούς. Αφορά την ίδια την προοπτική της χώρας.