Οι προκηρύξρις του ΑΣΕΠ που βρίσκονται ένα βήμα πριν την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Τέσσερις προκηρύξεις επεξεργάζεται αυτήν την περίοδο το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με έγγραφο. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες εκπαίδευσης, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής:

Προκήρυξη 9Κ/2021 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από πίνακες επιλαχόντων, εξήντα (60) θέσεων κατηγορίας ΔΕ στα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Προκήρυξη 3Κ/2024 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από πίνακες επιλαχόντων, εννέα (9) θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτεπάγγελτος έλεγχος για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Προκήρυξη 6Κ/2024 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων πεντακοσίων ενενήντα δύο (1.592) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, αποκλειστικά από άτομα με ποσοστό αναπηρίας, τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος κατηγορίας ΠΕ, για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προκήρυξη 7K/2024 για την πλήρωση χιλίων εκατό δέκα τριών (1.113) θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε φορείς του Δημοσίου. Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.