Η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους κοινοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες την εφαρμογή του νόμου 5216/2025, ο οποίος εισάγει ένα νέο, πιο αυστηρό πλαίσιο για τη διάθεση και τον έλεγχο προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων, αλλά και των λεγόμενων «μη καπνικών προϊόντων». Στόχος του νόμου είναι η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και, κυρίως, η προστασία των ανηλίκων από τη διάδοση νέων μορφών καπνίσματος και νικοτίνης.

Για πρώτη φορά, η ελληνική νομοθεσία θεσπίζει σαφείς κανόνες για προϊόντα όπως τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα χωρίς καπνό και τα σακουλάκια νικοτίνης που έχουν αρχίσει να γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλή, ιδίως στους νέους. Κάθε τέτοιο σακουλάκι δεν μπορεί να περιέχει πάνω από 16 mg νικοτίνης, ενώ οι συσκευασίες πρέπει να είναι ανθεκτικές στο άνοιγμα από παιδιά, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 8317. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να περιοριστεί η πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα που συχνά προβάλλονται ως «ασφαλέστερες» εναλλακτικές του καπνίσματος.

Παράλληλα, τα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους αναλαμβάνουν πλέον τον πλήρη έλεγχο όλων των προϊόντων αυτής της κατηγορίας. Θα εξετάζουν τη χημική τους σύνθεση, τη σήμανση και τη συσκευασία τους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας. Αν, για παράδειγμα, εντοπιστεί ηλεκτρονικό τσιγάρο με μη δηλωμένες ουσίες ή υπερβολική περιεκτικότητα νικοτίνης, το προϊόν θα αποσύρεται και η εταιρεία θα τιμωρείται με πρόστιμο.

Οι κυρώσεις γίνονται επίσης αυστηρότερες: τα πρόστιμα θα επιβάλλονται ανά προϊόν και ανά παράβαση, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί ή να απαγορεύει την κυκλοφορία προϊόντων που κρίνονται επικίνδυνα. Τα έσοδα από τα πρόστιμα θα διατίθενται για δράσεις δημόσιας υγείας και ενημέρωσης του κοινού.

Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός ψηφιακού μητρώου ελέγχου, μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η κυκλοφορία προϊόντων καπνού, αλκοόλ και νικοτίνης στην ελληνική αγορά. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει στις αρχές να εντοπίζουν ταχύτερα παραβάσεις και να ελέγχουν τη νομιμότητα κάθε προϊόντος που κυκλοφορεί στα σημεία πώλησης.