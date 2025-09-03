Τέμπη: Ίχνη ξυλόλιου στο Κουλούρι, 2 χρόνια και ένα Daniel μετά

Ανακριτικές πηγές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κάτι να εξηγηθεί επί της ύπαρξης ξυλολίου και λοιπών υδρογονανθράκων.

Στον απόηχο της έκθεσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία κατεθηκε λίγες ώρες πριν «κλείσει» η ανακριτική διαδικασία για την μεγάλη υπόθεση του πολυνεκρου σιδηροδρομικού δυστύχηματος των Τεμπών οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα παραμένουν «ανοιχτά».

Άλλωστε, το ΓΧΚ εξέτασε δείγματα από τίς εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και προχώρησε σε διαπιστώσεις για τις χημικές ουσίες που εντόπισε. Δεδομένης της απόφασης του εφέτη ανακριτή των Τεμπών να κηρύξει την περαίωση της διαδικασίας δεν είναι ακόμη γνωστό εάν θα υπάρξει κάποια εξήγηση επί των στοιχείων που εντόπισε το ΓΧΚ, το οποίο έλαβε και ερεύνησε δείγματα από τον χώρο δύο (2) χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα και μια πλημμύρα λόγω της κακοκαιρίας Daniel, που έπληξε όλη τη Θεσσαλία και το Κουλούρι τον Σεπτέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανακριτικές πηγές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κάτι να εξηγηθεί επί της ύπαρξης ξυλολίου και λοιπών υδρογονανθράκων στα δείγματα, γιατί αυτά περιέχονται στους διαλύτες των χρωμάτων και προκύπτουν ως παραπροϊόντα καύσης όταν καίγονται οι βαμμένες λαμαρίνες ή άλλες επιφάνειες των βαγονιών.

Το δείγμα 13

Παρά ταύτα, νομικοί και επιστημονικοι κύκλοι επιμένουν ότι οι δύο εκθέσεις θα έπρεπε να εξεταστούν συνδυαστικά και τουλάχιστον η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να έχει λάβει γνώση και να προχωρήσει ενδεχομένως σε αιτιολόγηση των ευρημάτων του ΓΧΚ.

Αλλωστε, στην έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους και στην ανάλυση των είκοσι οκτώ (28) δειγμάτων περιλαμβάνεται το δείγμα 13. Αυτό προέρχεται από το εσωτερικό της δεύτερης ηλεκτράμαξας, για την οποία απεφάνθη η ΔΑΕΕ ότι δεν φέρει ίχνη καύση.

Με απλά λόγια είναι σημαντικό να εξηγηθεί πως γίνεται να εντοπίζονται ίχνη ξυλολίου εφόσον δεν κάηκε κάτι για να παραχθεί; Πλέον δεδομένου του πέρατος της ανακριτικής διαδικασίας η ογκωδέστατη δικογραφία θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες στον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών Λάρισας, στη διακριτική ευχέρεια του οποίου είναι εάν θα ζητήσει περαιτέρω έρευνα.