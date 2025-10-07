Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ένα νέο κύμα εθισμού στη νικοτίνη. Η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων από παιδιά ηλικίας 13-15 ετών έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα, με τα παιδιά να είναι κατά μέσο όρο εννέα φορές πιο πιθανό να καπνίζουν ηλεκτρονικά τσιγάρα σε σχέση με τους ενήλικες.

Ο ΠΟΥ καταγγέλλει τη βιομηχανία καπνού για την προώθηση των προϊόντων ως «ασφαλέστερες εναλλακτικές», υποστηρίζοντας ότι στην πραγματικότητα στοχεύει τους νέους και προκαλεί πρόωρη εξάρτηση στη νικοτίνη.

Παγκόσμια αύξηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων

Η πρώτη παγκόσμια έκθεση για τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων καταγράφει πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες, εκ των οποίων 15 εκατομμύρια είναι παιδιά 13-15 ετών.

Παράλληλα, περίπου 40 εκατομμύρια παιδιά στην ίδια ηλικία – δηλαδή 1 στα 10 – χρησιμοποιούν συμβατικό καπνό, με ορισμένα να ξεκινούν ακόμα πιο μικρά, ιδίως σε χώρες με πρόωρη έκθεση στον καπνό.

Η έκθεση επισημαίνει την επιθετική εισαγωγή νέων προϊόντων νικοτίνης, όπως ηλεκτρονικά τσιγάρα, σακουλάκια νικοτίνης και θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, που διατηρούν τον εθισμό και λειτουργούν ως «πύλη» για το κάπνισμα, ιδιαίτερα μέσω διακριτικής διαδικτυακής διαφήμισης και influencers.

Η νέα γενιά καπνιστών

Παρά τη γενική μείωση των καπνιστών παγκοσμίως – από 1,38 δισ. το 2000 σε 1,2 δισ. το 2024 – 1 στους 5 ενήλικες παραμένει εθισμένος. Σε 12 χώρες παρατηρείται αύξηση στη χρήση καπνού, γεγονός που απειλεί την πρόοδο δεκαετιών στον έλεγχο του καπνού.

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι το κάπνισμα σκοτώνει πάνω από 7 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, ενώ το παθητικό κάπνισμα προσθέτει πάνω από 1 εκατομμύριο θανάτους.

Έκκληση για δράση

Ο ΠΟΥ καλεί τις κυβερνήσεις να:

Εφαρμόσουν πλήρως το πακέτο MPOWER και τη Σύμβαση–Πλαίσιο του Οργανισμού.

Ρυθμίσουν όλα τα νέα προϊόντα νικοτίνης.

Απαγορεύσουν τη διαφήμιση.

Αυξήσουν τους φόρους.

Επεκτείνουν τις υπηρεσίες διακοπής καπνίσματος.

Με τη χρήση ηλεκτρονικών προϊόντων να αυξάνεται επικίνδυνα μεταξύ των νέων, ο ΠΟΥ προειδοποιεί για μια νέα γενιά εθισμένων στη νικοτίνη, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη για αυστηρότερους κανονισμούς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.