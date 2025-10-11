Η ψηφιακή αυτή προσαρμογή του myPROPERTY συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία των αλλαγών που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης: να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να αποδέχονται κληρονομιές χωρίς φόβο ότι θα επιβαρυνθούν με άγνωστα χρέη.

Το πληροφοριακό σύστημα myPROPERTY της ΑΑΔΕ αναμένεται να προσαρμοστεί στις επερχόμενες αλλαγές του κληρονομικού δικαίου, ώστε να υποστηρίζει πλήρως τη νέα διαδικασία εκκαθάρισης περιουσιών με χρέη. Οι τεχνικές ομάδες της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Δικαιοσύνης θα συνεργασθούν για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών λειτουργιών που θα επιτρέπουν στους εκκαθαριστές κληρονομιών να δηλώνουν ηλεκτρονικά τις οφειλές του θανόντος, να παρακολουθούν την πορεία της εκκαθάρισης και να αποδίδουν στους κληρονόμους το καθαρό υπόλοιπο που απομένει.

Η μεταρρύθμιση στο κληρονομικό δίκαιο προβλέπει τον διαχωρισμό της περιουσίας του κληρονομούμενου από εκείνη του κληρονόμου, με στόχο να μην μεταφέρονται τα χρέη στους δικαιούχους. Σε αυτό το πλαίσιο, το myPROPERTY θα αποτελέσει το ψηφιακό εργαλείο παρακολούθησης και εκκαθάρισης κάθε κληρονομικής υπόθεσης, προσφέροντας ασφάλεια και διαφάνεια στη διαδικασία.

Με τις νέες δυνατότητες, ο εκκαθαριστής θα μπορεί να εισέρχεται στην εφαρμογή με τους κωδικούς TAXISnet και να υποβάλλει αναλυτικά τα στοιχεία του κληρονομούμενου, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οφειλές του προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή ιδιώτες πιστωτές. Το σύστημα θα επιτρέπει την επισύναψη εγγράφων και τη σύνδεση με άλλα μητρώα (όπως το Κτηματολόγιο, το ΕΝΦΙΑ και τις τράπεζες), ώστε να καταγράφεται πλήρως η περιουσία και να διευκολύνεται η εκκαθάριση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το myPROPERTY θα παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις πληρωμές και τις ρυθμίσεις των οφειλών, παρέχοντας ενημέρωση τόσο στον εκκαθαριστή όσο και στους δικαιούχους για την πρόοδο της υπόθεσης. Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών, το σύστημα θα υπολογίζει αυτόματα το καθαρό ποσό ή την εναπομείνασα περιουσία και θα ενημερώνει τους κληρονόμους για το τελικό αποτέλεσμα, με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομιάς.

Η ενσωμάτωση αυτών των λειτουργιών θα οδηγήσει σε πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης κληρονομιών. Ολόκληρος ο κύκλος - από την αρχική δήλωση φόρου κληρονομιάς, την εκκαθάριση των χρεών, έως την τελική απόδοση της περιουσίας - θα πραγματοποιείται μέσω της ενιαίας πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται ΔΟΥ ή δικαστήρια, ενώ το κράτος θα διαθέτει ενιαία και ενημερωμένη εικόνα για κάθε υπόθεση.

Με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα σύγχρονο και πλήρως ψηφιακό πλαίσιο διαχείρισης κληρονομιών, που θα επιτρέπει την αυτόματη καταγραφή, εκκαθάριση και απόδοση της περιουσίας, προσφέροντας ταχύτητα, ασφάλεια και διαφάνεια τόσο στους πολίτες όσο και στη δημόσια διοίκηση.