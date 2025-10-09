Οι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις κερδών.

Η τιμή του χρυσού σημειώνει μικρή πτώση την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις κερδών, μία ημέρα μετά την εκρηκτική άνοδο που οδήγησε το πολύτιμο μέταλλο σε νέο ιστορικό ρεκόρ, πάνω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, εν μέσω οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και προσδοκιών για νέες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Η τιμή spot του χρυσού σημειώνει πτώση 0,18% στα 4.051,99 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 4.064 δολαρίων που κατέγραψε την Τετάρτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για τον Δεκέμβριο υποχώρησαν κατά 0,7%, στα 4.042,60 δολάρια.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) στις 16–17 Σεπτεμβρίου, οι αξιωματούχοι συμφώνησαν ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας έχουν αυξηθεί αρκετά ώστε να δικαιολογούν μία μείωση επιτοκίων, ωστόσο παρέμειναν επιφυλακτικοί λόγω της επίμονης πληθωριστικής πίεσης και των αμφιβολιών για το πόσο οι υψηλές δανειακές δαπάνες επηρεάζουν την οικονομία.

Οι αγορές πλέον αποτιμούν με πιθανότητα 95% μία επιπλέον μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο και με 83% μία ακόμη τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch. Ο χρυσός, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο, συνήθως ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και αυξημένης αβεβαιότητας.

Η επενδυτική διάθεση επηρεάζεται επίσης από την πολιτική αστάθεια στην Ιαπωνία και τη Γαλλία, καθώς και από τη συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, γεγονότα που ενισχύουν την τάση των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 54% από την αρχή του έτους, τροφοδοτούμενος από ισχυρές αγορές κεντρικών τραπεζών, αυξημένες ροές σε χρυσά ETF, αποδυνάμωση του δολαρίου και έντονο ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές που αναζητούν προστασία έναντι των εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων.

Το SPDR Gold Trust, το μεγαλύτερο χρυσό ETF παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι τα αποθέματά του αυξήθηκαν κατά 0,14% στα 1.014,58 τόνους την Τετάρτη, από 1.013,15 τόνους την προηγούμενη ημέρα.

Στην υπόλοιπη αγορά πολύτιμων μετάλλων, η τιμή του αργύρου ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1% στα 48,91 δολάρια ανά ουγγιά, αφού προηγουμένως άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό στα 49,57 δολάρια, ενώ η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,7% στα 1.650,60 δολάρια και το παλλάδιο σημείωσε πτώση 1%, στα 1.435,25 δολάρια.