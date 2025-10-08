Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.083,59 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,68%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.098,36 μονάδες

Ανοδικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίαση της Τετάρτης, επηρεασμένο από την πρόσφατη αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου από την FTSE Russellστις ανεπτυγμένες αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.083,59 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,68%, ενώ ενδοσυνεδριακά έφτασε έως τις 2.098,36 μονάδες (+1,39%).Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 237,7 εκατ. ευρώ, με όγκο 44,82 εκατ. τεμαχίων. Από αυτά, 27,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα συναλλαγών. Συνολικά, 76 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 58 με πτώση και 68 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,74% στις 2.432,09 μονάδες. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 13,65 ευρώ (+2,59%), η Πειραιώς στα 7,54 ευρώ (+1,75%), η Eurobank στα 3,56 ευρώ (+1,86%) και η Alpha Bank στα 3,79 ευρώ (+1,61%). Στους υπόλοιπους τίτλους, η Βιοχάλκο έκλεισε στα 8,10 ευρώ (+1,25%), η Cenergy στα 13,16 ευρώ (+0,77%), ενώ η Jumbo στα 28,12 ευρώ (-2,8%), η AKTOR στα 8,62 ευρώ (-2,49%), η Motor Oil στα 26,30 ευρώ (-1,76%) και η ΕΥΔΑΠ στα 6,92 ευρώ (-1,85%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΕΧΑΕ κατέγραψε άνοδο 3,74% στα 6,65 ευρώ και η Intracom 3,05%, ενώ ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε κατά 2,76% στα 3 ευρώ. Στην ευρύτερη αγορά, η Ίλυδα έκλεισε στα 4,99 ευρώ (+14,19%), η ΕΚΤΕΡ στο +6,19%, η Προοδευτική στο +8,05% και η Δάιος στο +6,02%. Πτώση κατέγραψαν οι ΕΥΑΠΣ (-4,27%) και Τζιρακιάν (-6,4%).