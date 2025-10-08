Ο FTSE Russell είναι ο πρώτος μεγάλος πάροχος δεικτών που προχωρά σε αναβάθμιση, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και τη σταθερότητα που έχει επιτύχει η χώρα.

Μετά από περισσότερο από δέκα χρόνια παρουσίας στις αναδυόμενες αγορές, το Χρηματιστήριο Αθηνών κάνει τη μεγάλη του επιστροφή στις ανεπτυγμένες, με το διεθνή οίκο FTSE Russell να ανακοινώνει την πολυαναμενόμενη αναβάθμιση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αγορά, η οποία είχε υποβαθμιστεί το 2013 λόγω της κρίσης χρέους, και τώρα βλέπει να ανοίγει ο δρόμος για νέες εισροές κεφαλαίων και αυξημένο ενδιαφέρον από τους θεσμικούς επενδυτές.

Ο FTSE Russell είναι ο πρώτος μεγάλος πάροχος δεικτών που προχωρά σε αναβάθμιση, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και τη σταθερότητα που έχει επιτύχει η χώρα. Η κίνηση αυτή ενισχύει το κύρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς το επενδυτικό κοινό των ανεπτυγμένων αγορών είναι πολλαπλάσιο σε μέγεθος και δυναμική.

Παρά τις αρχικές προκλήσεις και πιθανές εκροές, η επιστροφή της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές θεωρείται στρατηγικής σημασίας εξέλιξη για την εδραίωση της εμπιστοσύνης και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Ακολουθούν ερωτήσεις και απαντήσεις που εξηγούν τι αλλάζει με την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον FTSE Russell στις ανεπτυγμένες αγορές:

1. Τι σημαίνει στην πράξη η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ανεπτυγμένη αγορά;

Η αναβάθμιση σημαίνει ότι η Ελλάδα θεωρείται πλέον ώριμη, σταθερή και αξιόπιστη αγορά για διεθνείς επενδυτές. Οι ελληνικές μετοχές θα συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών, γεγονός που αυξάνει την προβολή και την προσβασιμότητα τους σε πολύ περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια.

2. Πότε τίθεται σε ισχύ η αναβάθμιση;

Η αλλαγή κατηγοριοποίησης θα ισχύσει από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί του FTSE Russell, οι οποίοι απαιτούν ένα μεταβατικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την ανακοίνωση μέχρι την εφαρμογή.

3. Τι αλλάζει για τους επενδυτές;

Οι θεσμικοί επενδυτές και τα μεγάλα διεθνή funds που επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές θα μπορούν πλέον να τοποθετούνται και σε ελληνικές μετοχές. Αυτό σημαίνει νέες πιθανές εισροές κεφαλαίων, αλλά και αύξηση της ρευστότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

4. Υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες;

Ναι, βραχυπρόθεσμα αναμένονται εκροές από funds που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές, καθώς η Ελλάδα θα πάψει να ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Επιπλέον, οι ελληνικές μετοχές θα έχουν πολύ μικρότερη βαρύτητα στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών, κάτι που μπορεί να μειώσει την ορατότητά τους.

5. Τι σημαίνει αυτό για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες;

Οι εισηγμένες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερα και φθηνότερα κεφάλαια, καθώς θα μπορούν να προσελκύσουν επενδυτές με μεγαλύτερη επενδυτική δύναμη. Παράλληλα, όμως, θα αντιμετωπίσουν εντονότερο ανταγωνισμό από πολύ μεγαλύτερες εταιρείες των ώριμων αγορών.

6. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που αναμένονται;

Μετά τον FTSE Russell, αναμένεται να ακολουθήσουν οι οίκοι Stoxx (Απρίλιος 2026), S&P DJI (Σεπτέμβριος 2026) και, αργότερα, ο MSCI, που προς το παρόν δεν έχει βάλει την Ελλάδα σε λίστα παρακολούθησης. Αν όλοι οι οίκοι συμφωνήσουν, το Χρηματιστήριο Αθηνών θα κατοχυρώσει πλήρως την επιστροφή του στις ανεπτυγμένες αγορές.