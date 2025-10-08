Η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει το παλαιό καθεστώς απαλλαγής για τα αφορολόγητα είδη στα χερσαία σύνορα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας τη χώρα για μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα εξακολουθεί να απαλλάσσει από τον ΕΦΚ τα προϊόντα που διατίθενται από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών στα χερσαία σύνορά της με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία - πρακτική που δεν επιτρέπεται πλέον βάσει του δικαίου της ΕΕ.

Η Οδηγία 2020/262/ΕΕ, που θεσπίζει το γενικό πλαίσιο για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, προβλέπει ότι τα κράτη μέλη που διέθεταν αφορολόγητα καταστήματα εκτός αεροδρομίων ή λιμανιών την 1η Ιουλίου 2008, μπορούσαν να διατηρήσουν την εξαίρεση αυτή μόνο έως τον Ιανουάριο του 2017.

Παρά τη λήξη αυτής της μεταβατικής περιόδου, η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει το παλαιό καθεστώς απαλλαγής, γεγονός που, σύμφωνα με την Επιτροπή, συνιστά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η Κομισιόν τονίζει ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών μέχρι σήμερα δεν κρίνονται επαρκείς και για τον λόγο αυτό αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.