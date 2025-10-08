Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι τα κόστη αυτά μπορούν να εκπέσουν μόνο όταν ολοκληρωθεί η οριστική εκκαθάριση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία δίνει διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να υπολογίζουν και να δηλώνουν το κόστος προμήθειάς τους για φορολογικούς σκοπούς. Η εγκύκλιος εξηγεί τον χρόνο έκπτωσης των σχετικών δαπανών που προκύπτουν στο πλαίσιο της λειτουργίας της λεγόμενης «Αγοράς Εξισορρόπησης».

Η Αγορά Εξισορρόπησης είναι το σύστημα μέσω του οποίου διασφαλίζεται ότι η παραγωγή και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα παραμένουν σε ισορροπία. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή οι εταιρείες που πωλούν ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συμμετέχουν σε αυτή την αγορά και καταβάλλουν συγκεκριμένα ποσά για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου. Οι δαπάνες αυτές αφορούν τη λεγόμενη «εκκαθάριση της αγοράς», η οποία πραγματοποιείται σε τρία στάδια: αρχική, διορθωτική και οριστική. Η τελευταία ολοκληρώνεται περίπου τρία χρόνια μετά τη συναλλαγή, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις και ασάφεια ως προς το πότε μπορούν οι εταιρείες να εκπέσουν αυτά τα ποσά από τα έσοδά τους.

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι τα κόστη αυτά μπορούν να εκπέσουν μόνο όταν ολοκληρωθεί η οριστική εκκαθάριση, δηλαδή όταν τα ποσά καθοριστούν οριστικά και εκδοθούν τα σχετικά παραστατικά. Με απλά λόγια, οι εταιρείες μπορούν να τα υπολογίσουν φορολογικά μόνο στο έτος που οριστικοποιούνται και όχι νωρίτερα. Έτσι, αποφεύγεται το ενδεχόμενο να δηλώνονται προσωρινά ποσά που αργότερα αλλάζουν, κάτι που θα δημιουργούσε ανακρίβειες στους φορολογικούς υπολογισμούς.

Η εγκύκλιος προβλέπει επίσης ότι, για προηγούμενα έτη στα οποία οι εταιρείες είχαν ήδη καταθέσει δηλώσεις χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εκκαθαρίσεις, μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση ώστε να αναγνωριστούν τα ποσά αυτά στο σωστό έτος. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι φορολογικοί χειρισμοί γίνονται με διαφάνεια και συνέπεια, χωρίς να επιβαρύνονται οι εταιρείες με άδικες χρεώσεις ή πρόστιμα.

Η ρύθμιση αυτή αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ενεργειακή αγορά, όπως η ΔΕΗ, η ΗΡΩΝ, η Protergia και άλλοι προμηθευτές, οι οποίοι επηρεάζονται από τον τρόπο που λογιστικοποιούνται τα κόστη της Αγοράς Εξισορρόπησης. Παράλληλα, εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του ελληνικού κράτους να δημιουργήσει ένα σταθερότερο και πιο προβλέψιμο φορολογικό πλαίσιο για τον ενεργειακό τομέα, σε συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων.