Τελευταία ευκαιρία μέχρι αύριο για προσλήψεις στο δημόσιο με τρεις προκηρύξεις ΑΣΕΠ.

Λήγουν αύριο, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, οι αιτήσεις για 728 θέσεις εργασίας σε τέσσερις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού, το Πολεμικό Ναυτικό και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Υπουργείο Πολιτισμού – 394 θέσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην πρόσληψη 394 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη τη χώρα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού

ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης (Ημερήσιοι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων)

ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης (Νυκτοφύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων)

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στις 8:00 το πρωί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 315 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά και σωματικά κριτήρια:

Ηλικία από 18 έως 28 ετών (γεννημένοι από 1/1/1998 έως 31/12/2006)

Για Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ): έως 31 ετών (γεννημένοι από 1/1/1995 έως 31/12/2006)

Ελάχιστο ανάστημα: 1,60 μ. για άνδρες και 1,55 μ. για γυναίκες

Απαραίτητη είναι η κατοχή των απαιτούμενων γραμματικών γνώσεων σε μία από τις 21 ειδικότητες που προβλέπει η προκήρυξη.

Η προθεσμία αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στις 23:59.

Πυροσβεστικό Σώμα

Δύο προκηρύξεις «τρέχουν» ταυτόχρονα για το Πυροσβεστικό Σώμα, με στόχο την ενίσχυση του προσωπικού των εναέριων μέσων και του υγειονομικού τομέα.

Εναέρια μέσα

Προβλέπεται η κατάταξη 19 ιδιωτών ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων στις κατηγορίες:

Χειριστών εναέριων μέσων (ελικοπτέρων και αεροπλάνων)

Μηχανικών – Τεχνικών εναέριων μέσων

Οι χειριστές υποχρεούνται σε επταετή παραμονή στο Σώμα, ενώ οι τεχνικοί σε πενταετή.

Η πρόωρη αποχώρηση συνεπάγεται επιστροφή των δαπανών εκπαίδευσης και των ημερών υπηρεσίας που απομένουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος (γεννημένοι από 1/1/1990 και μετά)

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις με σωματική ικανότητα Ι1 ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα

Προκήρυξη για υγειονομικό προσωπικό στην πυροσβεστική

Η προκήρυξη προβλέπει την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 20 ιδιωτών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων με το βαθμό του Πυραγού, κατηγορίας Υγειονομικών με ειδικότητα Ιατρών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού, ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1980 και μεταγενέστερα.

Οι κατατασσόμενοι ιατροί αναλαμβάνουν υποχρέωση πενταετούς παραμονής στο Πυροσβεστικό Σώμα από την ημερομηνία κατάταξής τους. Η πρόωρη αποχώρηση επιφέρει, σύμφωνα με το άρθρου του proson, τον καταλογισμό των ημερών υπηρεσίας, που υπολείπονται έως τη συμπλήρωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής.

