Αφορά περιοχές όπου ζουν κατά κύριο λόγο οικογένειες με πολλά παιδιά και αυξημένες στεγαστικές ανάγκες.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 έφερε νέο κύμα ανατιμήσεων στις ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών, με τις λαϊκές γειτονιές της Αττικής να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα. Περιοχές όπου ζουν κατά κύριο λόγο οικογένειες με πολλά παιδιά και αυξημένες στεγαστικές ανάγκες βλέπουν πλέον τις τιμές να εκτινάσσονται, μετατρέποντας το δικαίωμα στη στέγη σε ολοένα πιο δύσκολο στόχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη SPI του Spitogatos.gr, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις ζητούμενων τιμών πώλησης εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας, όπου η άνοδος φθάνει το 27,4%. Ακολουθούν η Δραπετσώνα και το Πέραμα, με αυξήσεις 26,3% και 26,1% αντίστοιχα, καθώς και το Περιστέρι, όπου η μέση ζητούμενη τιμή ανέβηκε κατά 22%. Πρόκειται για συνοικίες που μέχρι πρότινος προσέφεραν προσιτές λύσεις στέγασης, αλλά πλέον δυσκολεύουν ακόμη και τα νοικοκυριά που αναζητούν μικρά ή παλαιότερα διαμερίσματα.

Η έντονη άνοδος των τιμών αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη ζήτηση που προκαλεί ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Σπίτι μου», καθώς μεγάλο μέρος των επιλέξιμων ακινήτων βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές. Η αυξημένη κινητικότητα αγοραστών και επενδυτών ωθεί τις τιμές προς τα πάνω, αφήνοντας εκτός αγοράς όσους προσπαθούν να καλύψουν βασικές στεγαστικές ανάγκες.

Πιο ήπια εικόνα παρουσιάζουν περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, η Αγία Παρασκευή, η Μεταμόρφωση, το Κολωνάκι – Λυκαβηττός, η Καστέλλα και το Πασαλιμάνι, όπου οι τιμές δείχνουν τάσεις σταθεροποίησης.

Στην αγορά ενοικίων, η κατάσταση παραμένει εξίσου πιεστική: οι μεγαλύτερες αυξήσεις το τρίτο τρίμηνο σημειώθηκαν σε Γκάζι – Μεταξουργείο – Βοτανικό (18,8%), Πετρούπολη (17,6%), Πέραμα (15,5%), Φιλοθέη (15,3%) και Αιγάλεω (15,2%).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη Θεσσαλονίκη, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές ενοικίασης σημείωσαν άνοδο 7,7%.

Στο σύνολο της χώρας, οι τιμές πώλησης ενισχύθηκαν κατά 10% το τρίτο τρίμηνο, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 7,2%. Στην Αττική, η μέση άνοδος των τιμών πώλησης διαμορφώθηκε στο 8,8% και των ενοικίων στο 4,8%.