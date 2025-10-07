Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει το MyΘέρμανση για να δεχτεί αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης.

Κοντά στα περσινά επίπεδα, δηλαδή μεταξύ 1,11 και 1,12 ευρώ το λίτρο, αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, του οποίου η διάθεση ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση βασίζεται στα σημερινά δεδομένα, με την τελική τιμή να εξαρτάται από την πορεία των διεθνών αγορών και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, η οποία διαμορφώνεται σήμερα στο 1 ευρώ προς 1,17 δολάρια.

Παράλληλα, εντός των ημερών αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, το MyΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έγιναν στη ΔΕΘ, θα ισχύσει μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε ακόμη 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, γεγονός που συνεπάγεται μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κατά περίπου 7 λεπτά το λίτρο.

Ο μειωμένος συντελεστής 17% εφαρμόζεται ήδη σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, ενώ από το 2026 θα επεκταθεί σε Λειψούς, Τήνο, Αγαθονήσι, Χάλκη, Μεγίστη, Κάλυμνο, Νίσυρο, Πάτμο, Σύμη, Κάρπαθο, Κάσο, Αστυπάλαια, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο, Ικαρία, Φούρνους Κορσεών, Οινούσσες, Ψαρά και Σαμοθράκη, μαζί με τα παρακείμενα μικρότερα νησιά.

Η έναρξη διάθεσης του καυσίμου βρίσκει τους καταναλωτές αντιμέτωπους με την ανάγκη περιορισμού του κόστους εφοδιασμού. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) επανάφερε το αίτημά της το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης να δοθεί απευθείας στην αντλία, ώστε να επωφεληθούν οι πραγματικοί καταναλωτές και να περιοριστεί το φαινόμενο του παραεμπορίου. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί το αρχικό κόστος αγοράς για τα νοικοκυριά, ενώ θα υπάρξει και θετική επίδραση στον πληθωρισμό, καθώς το επίδομα δεν θα χορηγείται εκ των υστέρων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΠΟΠΕΚ υπογραμμίζει πως η εφαρμογή της πρότασης θα περιορίσει το χρηματοοικονομικό κόστος για τους εμπόρους, θα μειώσει τις τραπεζικές προμήθειες, που εκτιμώνται άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, και θα καταστήσει λιγότερο ελκυστική την παράνομη ανάμειξη του φθηνού πετρελαίου θέρμανσης με ναυτιλιακό καύσιμο. Παράλληλα, τονίζει ότι επιχειρήσεις όπως τα ξενοδοχεία, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για θέρμανση, επιβαρύνονται άδικα σε σχέση με όσες λειτουργούν με φυσικό ή υγραέριο, κάτι που αυξάνει το κόστος και πλήττει την ανταγωνιστικότητα.

Η Ομοσπονδία ζητά επίσης την κατάργηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας του επιδόματος και του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», το οποίο, όπως αναφέρει, ταλαιπωρεί εμπόρους και καταναλωτές χωρίς ουσιαστικό λόγο. Προτείνει το προϋπολογισθέν ποσό να δοθεί αναλογικά με βάση την περσινή κατανάλωση της περιόδου 2024-2025, υπενθυμίζοντας ότι διατέθηκαν 58,8 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρότι η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 167,5 εκατ. λίτρα.

Σύμφωνα με την ΠΟΠΕΚ, αν το επίδομα δοθεί στην αντλία, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ το λίτρο — ή πέριξ αυτού — στις αστικές περιοχές, όπου η κατανάλωση είναι υψηλότερη.