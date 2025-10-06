Η R&I επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας παραμένουν ανθεκτικές και η χώρα βρίσκεται σε πορεία μείωσης του χρέους.

Ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης Rating and Investment Information (R&I) ανακοίνωσε την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας για εκδόσεις σε εγχώριο και ξένο νόμισμα στο επίπεδο BBB.

Η αναβάθμιση βασίζεται στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στη σταθερή δημοσιονομική πορεία, στη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο οίκος R&I αναφέρει ότι η πολιτική σταθερότητα στηρίζει τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Το τραπεζικό σύστημα έχει πλησιάσει τον μέσο όρο της ευρωζώνης ως προς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, λόγω των τιτλοποιήσεων και της ενίσχυσης καταθέσεων και κεφαλαίων. Η R&I επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας παραμένουν ανθεκτικές και η χώρα βρίσκεται σε πορεία μείωσης του χρέους.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε σχετικά: «Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τον R&I, έναν οίκο με σημαντική επιρροή στις ασιατικές αγορές, ενισχύει τη διεθνή εμβέλεια της ελληνικής πιστοληπτικής αξιοπιστίας. Είναι ένα ακόμη βήμα σε μια πορεία που βασίζεται στη συνέπεια, στις μεταρρυθμίσεις και στη συλλογική προσπάθεια όλων. Με σταθερότητα και εμπιστοσύνη, χτίζουμε μια οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες και προοπτικές για κάθε πολίτη».