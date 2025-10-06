Ο φόρος εισοδήματος αναμένεται να αποφέρει συνολικά 26,7 δισ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με το 2025, με τη συνεισφορά των φυσικών προσώπων να υπολογίζεται σε 15,8 δισ. ευρώ και των νομικών προσώπων σε 8,7 δισ. ευρώ.

Στα 73,5 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθούν τα έσοδα από φόρους το 2026, σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Η εκτίμηση αυτή καταγράφει αύξηση σχεδόν 2,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025, καθώς η κυβέρνηση προβλέπει ισχυρή απόδοση των φορολογικών εσόδων μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και η ψηφιοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών θα συνεχίσουν να αποδίδουν, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις ελαφρύνσεις που προβλέπονται στη νέα φορολογική κλίμακα και τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος.

Η μερίδα του λέοντος στα δημόσια έσοδα προέρχεται από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν τα 40,8 δισ. ευρώ το 2026, έναντι 39,1 δισ. ευρώ φέτος. Από αυτά, τα 29,1 δισ. ευρώ αφορούν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, που παραμένει η σημαντικότερη πηγή εσόδων του κράτους, ενώ 7,4 δισ. ευρώ προέρχονται από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε προϊόντα όπως τα καύσιμα, ο καπνός και τα αλκοολούχα ποτά. Οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 427 εκατ. ευρώ, ενώ οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο ΕΝΦΙΑ, υπολογίζονται στα 2,3 δισ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένοι λόγω των αλλαγών που προβλέπονται από το 2026 και της σταδιακής κατάργησης του φόρου για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς.

Ο φόρος εισοδήματος αναμένεται να αποφέρει συνολικά 26,7 δισ. ευρώ, αυξημένος σε σχέση με το 2025, με τη συνεισφορά των φυσικών προσώπων να υπολογίζεται σε 15,8 δισ. ευρώ και των νομικών προσώπων σε 8,7 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην προβλεπόμενη άνοδο των αποδοχών, στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, καθώς και στην επέκταση της απασχόλησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, το όφελος για τα νοικοκυριά θα είναι ορατό, καθώς οι νέοι φορολογικοί συντελεστές μειώνουν σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, με το κόστος των παρεμβάσεων να καλύπτεται από την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της φορολογικής απόδοσης.

Στα 2,3 δισ. ευρώ εκτιμώνται επίσης οι εισπράξεις από λοιπούς τρέχοντες φόρους, ενώ 250 εκατ. ευρώ αναμένονται από φόρους κεφαλαίου. Οι λοιποί φόροι επί της παραγωγής θα αποφέρουν 659 εκατ. ευρώ, αυξημένοι έναντι του 2025. Συνολικά, τα φορολογικά έσοδα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 92% των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 79,9 δισ. ευρώ το 2026.