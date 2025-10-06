Οι διαχειριστές κεφαλαίων αποδίδουν τη συνεχιζόμενη άνοδο σε ένα νέο κύμα επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η τιμή του χρυσού καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων πέντε δεκαετιών, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στο πολύτιμο μέταλλο υπό το βάρος του πληθωρισμού και του λεγόμενου «φόβου απώλειας» (FOMO – Fear of Missing Out). Η τιμή του χρυσού έχει εκτιναχθεί σχεδόν κατά 50% από τις αρχές του έτους, αγγίζοντας το ιστορικό ρεκόρ των 3.951 δολαρίων ανά ουγκιά.

Η εκτόξευση των τιμών αποδίδεται αρχικά στην εμπορική αντιπαράθεση που προκάλεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, οδηγώντας τους επενδυτές να στραφούν σε ασφαλή καταφύγια και να εγκαταλείψουν το δολάριο. Αν και η ένταση στις αγορές υποχώρησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο χρυσός συνέχισε την ανοδική του πορεία, σημειώνοντας μόνο τον Σεπτέμβριο άνοδο σχεδόν 12%, τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από το 2011.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων αποδίδουν τη συνεχιζόμενη άνοδο σε ένα νέο κύμα επενδυτικού ενδιαφέροντος, που δεν περιορίζεται στις κεντρικές τράπεζες ή στα παραδοσιακά θεσμικά χαρτοφυλάκια. Όπως επισημαίνουν, η «επιχρυσωμένη εκδοχή του FOMO» έχει οδηγήσει πολλούς ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές να προσθέσουν χρυσό στα χαρτοφυλάκιά τους, φοβούμενοι ότι θα μείνουν εκτός της ανοδικής πορείας των τιμών.

Ο «πυρετός του χρυσού» αφορά και την Ελλάδα. Στο εσωτερικό, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε σήμερα τις νέες τιμές αγοραπωλησίας χρυσού και χρυσών νομισμάτων. Οι τιμές ισχύουν για συναλλαγές με ιδιώτες έναντι ευρώ έως το ποσό των 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας, η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας Αγγλίας τίτλου 0,9166 (βάρους 7,94–7,988 γραμμαρίων) διαμορφώνεται στα 763,42 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης φθάνει τα 894,49 ευρώ για τις παλαιές κοπές και τις λίρες της βασίλισσας Ελισάβετ προ του 1973. Για τις νεότερες λίρες Ελισάβετ, η τιμή πώλησης ανέρχεται στα 886,21 ευρώ. Οι ελαττωματικές λίρες αποτιμώνται χαμηλότερα, με τιμή αγοράς 740,51 ευρώ και πώλησης 867,66 ευρώ.

Για τις λιποβαρείς λίρες ή διαφορετικού τίτλου, οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με το βάρος. Λίρα βάρους 7,90–7,939 γραμμαρίων αγοράζεται προς 729,90 ευρώ και πωλείται προς 823,97 ευρώ, ενώ για βάρος 7,50–7,899 γραμμαρίων η τιμή αγοράς είναι 692,94 ευρώ και η πώληση 782,25 ευρώ. Οι ελαφρύτερες λίρες (7,00–7,499 γραμμαρίων) αποτιμώνται στα 646,74 ευρώ για αγορά και 730,11 ευρώ για πώληση.

Οι ιταλικές λίρες τίτλου 0,905 τιμολογούνται στα 705,73 ευρώ για αγορά και 796,71 ευρώ για πώληση, ενώ οι λίρες λιβανικής κοπής (τίτλου 0,720) εμφανίζουν χαμηλότερες αποτιμήσεις, με τιμή αγοράς 564,24 ευρώ και πώλησης 637,09 ευρώ.

Για τον καθαρό χρυσό τίτλου 0,995 έως 1,000, η τιμή αγοράς ανέρχεται στα 103,39 ευρώ το γραμμάριο και η πώληση στα 116,70 ευρώ.