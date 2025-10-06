Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται χωρίς τη χρήση έντυπων εγγράφων.

Με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, επανακαθορίζεται η διαδικασία αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης του εργαζομένου.

Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην απλούστευση και στην τυποποίηση της διαδικασίας αναγγελίας, στην αποφυγή καθυστερήσεων ή παραλείψεων και στη διασφάλιση ότι οι μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις θα καταγράφονται με ακρίβεια και διαφάνεια στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το άρθρο 14 του σχεδίου νόμου τροποποιεί το άρθρο 330 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου, εισάγοντας αλλαγές που αφορούν τον τρόπο, το χρόνο και τα πρόσωπα που μπορούν να προβούν στην αναγγελία μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η διαδικασία γίνεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καθώς η λέξη «έντυπα» αντικαθίσταται από τη λέξη «δηλώσεις». Έτσι, η υποβολή των σχετικών δηλώσεων θα πραγματοποιείται ψηφιακά στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», χωρίς τη χρήση έντυπων εγγράφων.

Καταργείται επίσης η υποχρέωση συνυπογραφής από τον εργοδότη στην αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης. Η υπογραφή της επιχείρησης δεν θεωρείται πλέον αναγκαία, καθώς η πράξη της αποχώρησης είναι μονομερής ενέργεια του εργαζομένου και το σύστημα διασφαλίζει την ταυτοποίηση των χρηστών μέσω των ατομικών κωδικών πρόσβασης.

Τροποποιείται, επίσης, το χρονικό διάστημα απουσίας του εργαζομένου που μπορεί να θεωρηθεί ως τεκμήριο οικειοθελούς αποχώρησης. Ειδικότερα, η αδικαιολόγητη απουσία για περισσότερες από τρεις συναπτές εργάσιμες ημέρες δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να προβεί σε όχληση προς τον εργαζόμενο. Αν η απουσία συνεχιστεί για ακόμη δύο εργάσιμες ημέρες χωρίς ανταπόκριση, ο εργοδότης μπορεί να δηλώσει την αποχώρηση στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του εργαζομένου.

Η όχληση δεν αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα, αλλά δηλώνεται υπεύθυνα από τον εργοδότη. Παράλληλα, προβλέπεται ότι η όχληση γνωστοποιείται αυτόματα στον εργαζόμενο μέσω της εφαρμογής «MyErgani», εφόσον αυτή είναι εγκατεστημένη στο κινητό του. Με τον τρόπο αυτό ο εργαζόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τη σχετική ενέργεια του εργοδότη.

Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης από τον εργοδότη παρατείνεται. Αντί για την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία ορίζεται πλέον σε δύο εργάσιμες ημέρες από τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος απουσίας.

Επιπλέον, με την προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 330, παρέχεται στον εργαζόμενο η δυνατότητα να υποβάλει ο ίδιος τη δήλωση οικειοθελούς αποχώρησής του στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». Με αυτόν τον τρόπο, ο εργαζόμενος μπορεί να δηλώσει ηλεκτρονικά τη λύση της εργασιακής του σχέσης, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον εργοδότη. Η επιχείρηση ενημερώνεται αυτόματα μέσω του συστήματος για την υποβολή της δήλωσης από τον εργαζόμενο.

Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης συνοδεύεται από ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον εργαζόμενο ή από έγγραφο με ηλεκτρονική ή ψηφιακά βεβαιωμένη υπογραφή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr).

Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών από τον εργοδότη, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία εκ μέρους του. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι διατάξεις για την όχληση και την αναγγελία δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις επίσχεσης εργασίας.

Με τις αλλαγές αυτές, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» καθίσταται το αποκλειστικό μέσο για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων που αφορούν τη λύση της εργασιακής σχέσης, είτε αυτή γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη είτε του εργαζομένου.