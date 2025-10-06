Το ποσό των 64.500.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 56.600 δικαιούχων.

Το χρηματικό ποσό των 64.500.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 56.600 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν

13.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: