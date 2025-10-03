Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.076,71 μονάδες με άνοδο 0,95%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά έως και τις 2.088,4 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε την εβδομάδα με ισχυρή άνοδο. Σημαντική ώθηση στο επενδυτικό κλίμα έδωσε και η κατάθεση του φακέλου της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, με την απόφαση έγκρισης να αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για δημόσια πρόταση.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.076,71 μονάδες με άνοδο 0,95%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά έως και τις 2.088,4 μονάδες. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, στα 212,3 εκατ. ευρώ με 41 εκατ. τεμάχια να αλλάζουν χέρια, σηματοδοτώντας έντονη συναλλακτική δραστηριότητα. Συνολικά, 69 μετοχές κατέγραψαν άνοδο, 54 υποχώρησαν και 79 παρέμειναν αμετάβλητες.

Καθοριστικός καταλύτης ήταν ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 2,54%, με τις συστημικές τράπεζες να συγκεντρώνουν πάνω από το μισό της ημερήσιας αξίας συναλλαγών. Η Eurobank έκλεισε με κέρδη 3,26% στα 3,516 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα στο +3,44% στα 13,235 ευρώ, η Alpha στο +2,29% στα 3,75 ευρώ και η Πειραιώς στο +1,72% στα 7,466 ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε συνολικά άνοδο 6,03% στην εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.

Στο ταμπλό ξεχώρισαν ακόμη η Motor Oil με άνοδο 2,12% στα 26 ευρώ και η Τιτάν με +1,95% στα 36,6 ευρώ, ενώ ο όμιλος Βιοχάλκο συνέχισε την ανοδική του πορεία. Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν τίτλοι όπως η Coca Cola, που υποχώρησε 1,54% στα 38,3 ευρώ, και η ΕΧΑΕ με απώλειες 1,07%. Στις μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις, η Intralot σημείωσε πτώση 2,38% στα 1,23 ευρώ, παρά τον αυξημένο τζίρο.