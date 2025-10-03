Η λύση αυτή θα εξασφαλίσει ότι οι πραγματικοί καταναλωτές θα επωφεληθούν.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) επαναφέρει το αίτημα να χορηγηθεί το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην τιμή της αντλίας, λίγο πριν την έναρξη της νέας περιόδου διάθεσης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η λύση αυτή θα εξασφαλίσει ότι οι πραγματικοί καταναλωτές θα επωφεληθούν, θα μειώσει το αρχικό κόστος αγοράς, θα περιορίσει το παραεμπόριο και θα συμβάλει στη συγκράτηση του πληθωρισμού. Επιπλέον, η ΠΟΠΕΚ υπογραμμίζει ότι θα μειωθούν οι τραπεζικές προμήθειες και το χρηματοοικονομικό κόστος για τους εμπόρους, ενώ θα πάψει η γραφειοκρατική διαδικασία μέσω του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Η Ομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση να διαθέσει το προϋπολογισθέν ποσό του επιδόματος με βάση την περσινή κατανάλωση, σημειώνοντας ότι, παρά την αύξηση των ποσοτήτων κατά 167,5 εκατ. λίτρα την περίοδο 2024-2025, η επιδότηση ήταν μειωμένη κατά σχεδόν 59 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όπως εκτιμάται, με την εφαρμογή της πρότασης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ το λίτρο στις αστικές περιοχές, γεγονός που θα ελάφρυνε τα νοικοκυριά και θα συνέβαλε στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.