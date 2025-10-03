Οι αποζημιώσεις για τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα αυξήθηκαν πολύ περισσότερο σε σχέση με τα ισόβια.

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ασφάλιστρα των ισόβιων προγραμμάτων υγείας από το 2026, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκρατήσει το κόστος.

Η κυβέρνηση εισήγαγε έναν νέο μηχανισμό, τον Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας (ΕΔΑ), ο οποίος θα καταρτίζεται κάθε χρόνο από την ΕΛΣΤΑΤ. Ο δείκτης αυτός θα υπολογίζει το σύνολο των αποζημιώσεων που πληρώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για όλα τα προγράμματα υγείας, ισόβια και ετησίως ανανεούμενα, με στόχο να δίνει μια πιο ρεαλιστική εικόνα του κόστους στον κλάδο.

Μέχρι σήμερα, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα των ισόβιων προγραμμάτων βασίζονταν αποκλειστικά στις αποζημιώσεις που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές μόνο για αυτήν την κατηγορία. Επειδή τα ισόβια προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, το κόστος ήταν υψηλότερο, γεγονός που οδηγούσε και σε μεγαλύτερες αυξήσεις. Με τον νέο δείκτη, θα λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες από τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν και νεότερους ασφαλισμένους.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι αποζημιώσεις για τα ετησίως ανανεούμενα προγράμματα αυξήθηκαν πολύ περισσότερο σε σχέση με τα ισόβια. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι αποζημιώσεις για τα ετήσια προγράμματα εκτινάχθηκαν κατά 25,7% και έφτασαν τα 126,6 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι αποζημιώσεις για τα ισόβια προγράμματα αυξήθηκαν κατά 8,3%, φτάνοντας τα 169,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι δαπάνες των ασφαλιστικών για αποζημιώσεις σε όλα τα νοσοκομειακά προγράμματα αυξήθηκαν κατά 15,1%, όταν τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν με μικρότερο ρυθμό, 11,8%.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά την πρόθεση του υπουργείου να περιορίσει τις αυξήσεις, η ενσωμάτωση των στοιχείων από τα ετήσια προγράμματα στον νέο δείκτη ενδέχεται τελικά να οδηγήσει σε νέες επιβαρύνσεις για τους ασφαλισμένους. Ο ΕΔΑ δεν θα είναι δεσμευτικός για τις ασφαλιστικές, αλλά θα λειτουργεί ως «οδηγός» για τις αναπροσαρμογές, αφήνοντάς τους περιθώρια να κινηθούν υψηλότερα, αν το κρίνουν αναγκαίο.

Ήδη το 2025 οι ασφαλιστικές, μετά από παρέμβαση του υπουργείου, περιόρισαν τις αυξήσεις στα ισόβια προγράμματα στο 7% από το αρχικά προβλεπόμενο 14%. Παρ’ όλα αυτά, με τα νέα δεδομένα και το αυξημένο κόστος υγείας, οι ειδικοί θεωρούν βέβαιο ότι από το 2026 οι ασφαλισμένοι θα δουν ξανά τα ασφάλιστρα των ισόβιων προγραμμάτων τους να ανεβαίνουν, έστω και με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σχέση με το παρελθόν.