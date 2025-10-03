Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2026, ενώ οι τελευταίες εκταμιεύσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του ίδιου έτους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε καθυστερήσεις σε έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ανακαινίσεις νοσοκομείων, παρεμβάσεις κοινωνικής κατοικίας και σιδηροδρομικές υποδομές, και ζήτησε την απένταξή τους ώστε να αντικατασταθούν από άλλα έργα.

Στόχος είναι να μη χαθούν οι διαθέσιμοι πόροι, καθώς το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης παραμένει αυστηρό.

Οι ελληνικές αρχές έχουν προθεσμία έως το τέλος Οκτωβρίου να συμφωνήσουν με τις Βρυξέλλες στα έργα και στις μεταρρυθμίσεις που θα αντικατασταθούν. Στον τομέα της υγείας, η ανακαίνιση 18 νοσοκομείων θεωρείται δύσκολο να ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2026. Ανάλογα ζητήματα εντοπίζονται στην κοινωνική κατοικία, στις σιδηροδρομικές μεταρρυθμίσεις και σε έργα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Η απένταξη δεν σημαίνει ματαίωση, καθώς τα έργα μπορούν να ενταχθούν σε άλλα κοινοτικά ταμεία, όπως το ΕΣΠΑ.

Στην Αθήνα βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον Ντέκλαν Κοστέλο και τη Σελίν Γκάουερ, προκειμένου να συζητηθούν τα περιθώρια αναθεώρησης. Όπως υπενθυμίστηκε, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2026, ενώ οι τελευταίες εκταμιεύσεις θα γίνουν μέχρι το τέλος του ίδιου έτους. Δεν προβλέπεται παράταση πέραν αυτών των προθεσμιών.

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 37% των οροσήμων και στόχων. Από τις επιχορηγήσεις έχουν εκταμιευθεί 9,94 δισ. ευρώ σε σύνολο 18,22 δισ., ενώ από τα δάνεια έχουν προχωρήσει 11,4 δισ. σε σύνολο 17,7 δισ. ευρώ. Στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η εκταμίευση της έκτης δόσης, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του έτους θα υποβληθεί και το έβδομο αίτημα για επιχορηγήσεις και δάνεια.

