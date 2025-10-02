Ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε σε αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εκτιμώμενης δαπάνης για τις εκκρεμείς και ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις.

Στην τριμηνιαία έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή παρουσιάζει την πορεία των εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης, τόσο για κύριες όσο και για επικουρικές συντάξεις, με βάση τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Ιούνιο του 2025 οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη ανήλθαν σε 41.737, αριθμός αυξημένος κατά 921 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά μειωμένος κατά 463 σε ετήσια βάση. Οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις, δηλαδή όσες παραμένουν σε εκκρεμότητα για περισσότερες από 90 ημέρες, έφθασαν τις 19.346, σημειώνοντας μείωση κατά 901 σε τριμηνιαία βάση και κατά 5.395 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024.

Παράλληλα, ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε σε αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εκτιμώμενης δαπάνης για τις εκκρεμείς και ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις, ενσωματώνοντας τόσο τις οφειλές των ασφαλισμένων όσο και τις κρατήσεις στις συντάξεις. Έτσι, η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για τον Ιούνιο του 2025 διαμορφώθηκε στα 115,8 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 22 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Για τις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις, η αντίστοιχη δαπάνη ανήλθε σε 101 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 23 εκατ. ευρώ.

Αν αφαιρεθούν οι οφειλές των ασφαλισμένων, η εκτίμηση για τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις γίνεται αρνητική (-11,4 εκατ. ευρώ). Στην περίπτωση των ληξιπρόθεσμων, η συνολική εκτίμηση, μαζί με τις διεθνείς συντάξεις, φθάνει τα 233,35 εκατ. ευρώ· χωρίς τις οφειλές διαμορφώνεται στα 119,74 εκατ. ευρώ, ενώ αν αφαιρεθούν και οι κρατήσεις το ποσό που αναμένεται να καταβληθεί στους συνταξιούχους περιορίζεται σε 62,19 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, ο e-ΕΦΚΑ υιοθέτησε νέο τρόπο καταγραφής των αιτήσεων. Στις εκκρεμείς περιλαμβάνονται πλέον όσες έχουν ήδη συνοδευτεί από πράξη Κύριου Φορέα, με το πλήθος τους να φθάνει τις 41.034 τον Ιούνιο του 2025, μειωμένο κατά 51.830 σε ετήσια βάση.

Αντίστοιχα, οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις επικουρικής σύνταξης ανήλθαν στις 33.381, παρουσιάζοντας μείωση κατά 41.374 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024. Για τις επικουρικές, στοιχεία εκτιμώμενης δαπάνης δεν είναι διαθέσιμα.