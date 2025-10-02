Δίνεται έμφαση στην ανάγκη ταχείας εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης των παραγωγικών επενδύσεων

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στην τριμηνιαία του έκθεση, αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις, ενώ δίνει έμφαση στην ανάγκη ταχείας εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης των παραγωγικών επενδύσεων.

Προτεραιότητα, σύμφωνα με την έκθεση, αποτελεί η μείωση του δημόσιου χρέους, το οποίο παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Η αποκλιμάκωση του χρέους εκτιμάται ότι θα συμβάλει σε ταχύτερες αναβαθμίσεις του αξιόχρεου και θα δημιουργήσει μελλοντικά δημοσιονομικό χώρο για παρεμβάσεις που θα στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα.

Για το 2025, η πρόβλεψη ανάπτυξης διαμορφώνεται στο 2,2%, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται κοντά στο 3%. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η διατήρηση του πληθωρισμού πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα, καθώς οι πιέσεις προέρχονται κυρίως από τις υπηρεσίες, τη στέγαση και τα τρόφιμα. Ζητείται εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά για την αποφυγή ολιγοπωλιακών πρακτικών.

Ως προς το διεθνές περιβάλλον, το Γραφείο αναφέρει ότι οι εξελίξεις στην εμπορική πολιτική, τις γεωπολιτικές ισορροπίες και τα δημόσια οικονομικά μεγάλων χωρών δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας.

Οι διακυμάνσεις στα θαλάσσια δρομολόγια, οι εφοδιαστικές αλυσίδες και οι τιμές βασικών εμπορευμάτων επηρεάζουν τις προοπτικές ανάπτυξης και τις πληθωριστικές τάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο επικεφαλής του ΓΠΚΒ, Ιωάννης Τσουκαλάς, τόνισε ότι στηρίζουν την ανάπτυξη η επέκταση της τουριστικής περιόδου, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Αντίθετα, επιβαρυντικοί παράγοντες θεωρούνται η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, τα υψηλά επιτόκια, το δημόσιο χρέος, οι καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση και η εκπαίδευση.

Στην έκθεση καταγράφεται επίσης ότι η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα παραμένει περίπου στο 70% του μέσου όρου της Ευρωζώνης και απαιτείται πολυετής προσπάθεια για σύγκλιση. Το στεγαστικό ζήτημα χαρακτηρίζεται κρίσιμο, με αναφορά στην ανάγκη επιτάχυνσης των μέτρων και σε προτάσεις όπως τα άτοκα δάνεια για ανακαινίσεις.

Για τα δημοσιονομικά, προβλέπεται μείωση του «κενού ΦΠΑ» κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό όρο, με αποτέλεσμα επιπλέον έσοδα το 2025. Επισημαίνεται ότι ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις δεν χρειάζεται περαιτέρω μείωση, ενώ συστήνεται οι ελαφρύνσεις να στοχεύουν σε επενδύσεις μέσω αποσβέσεων